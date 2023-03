Investeren in vastgoed: kies je best in een appartement of huis? “Er zijn 30% meer huurders dan vorig jaar, maar niet elke soort woning is in trek”

Woon. Zelfs Belgische Euromilli­ons-win­naar heeft niet genoeg geld om dit landgoed te kopen

We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een paleisvilla op de Cariben met een prijskaartje van 200 miljoen.