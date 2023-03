Investeer in een huislift: compact volume, groot wooncomfort

ComfortliftNaarmate we ouder worden, wordt het nemen van trappen minder vanzelfsprekend. Meer en meer mensen beginnen daarom na te denken over toekomstgericht wonen. Een trap- of huislift past perfect in het plaatje van preventief (ver)bouwen en neemt beduidend minder plaats in dan je denkt.

Geen ingrijpende verbouwingswerken

Wie denkt dat het plaatsen van een lift ingrijpende verbouwingswerken met zich meebrengt, heeft het mis. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een huislift zonder liftput of schacht, zoals de Easylift van Comfortlift Orona. Het grootste voordeel van dit type lift is dat hij eender waar geplaatst kan worden en dat hij heel compact is. Net zoals een huislift mét schacht overigens, waarbij een grote machinekamer of diepe liftput niet nodig is. Men zal dan kiezen voor een liftschaft of zelfdragende schacht, met verankering in de muur.

Compact

Een huislift is heel compact. Je hebt er slechts een kleine uitsparing van 1 vierkante meter voor nodig! Heb je een ingebouwde kast in de gang die je niet gebruikt? Of een vrije hoek over? Dan kan je deze simpelweg vervangen door een huislift. Indien je geen vrije vierkante meter over hebt, kan de lift ook aan de buitenkant van je woning geplaatst worden. De experts van Comfortlift Orona zoeken graag mee naar een gepaste oplossing, op maat van jouw woning en wensen.

Liftoplossing op maat

De ideale lift is volledig afgestemd op jouw woning én jouw behoeften. Om te beginnen moet er gekeken worden hoeveel verdiepingen je moet overbruggen en wat dus de hefhoogte is. Ook de bediening materiaalkeuze, afwerkingsgraad en afmetingen bepaal jij. Comfortlift Orona werkt een volledig gepersonaliseerde lift voor jou uit, op maat van je woning.

Genieten van je oude dag

In alle rust en comfort genieten van je oude dag, in je eigen vertrouwde omgeving? Het kan, met een trap- of huislift. Het is een investering die de moeite loont. Ga eens langs in de showroom van liftspecialist Comfortlift Orona in Wemmel of Waregem en bespreek samen je plannen. Meer informatie en inspiratie? Die vind je in de overzichtelijke brochure!