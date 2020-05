Interieurtrend: ook dit is boho Bjorn Cocquyt

24 mei 2020

13u59 0 Woon. Vaak wordt bij de bohemian stijl alleen maar gefocust op houten en geweven accessoires, maar het mag gerust wat kleurrijker en exotischer zijn. Van Afrika over Azië tot Zuid-Amerika: het kan allemaal!

Camouflagetechniek

Net zoals een echte tijger goed gecamoufleerd door het woud loopt, valt ook deze reuzenkat niet zo op. En net dat maakt het kussen (45 x 45 cm) van Coco Maison bijzonder. De print is opgestikt tegen een fluwelen achtergrond met junglemotief. Richtprijs: 22,99 euro.

www.xooon.be

Smaakvolle retro

HK Living heeft met Webbing een reeks retromeubels in rotan en mangohout die erg in de smaak vallen. Onze favoriet is dit nachttafeltje (62 x 33 x 38 cm), dat per twee verkocht wordt. Bekijk zeker ook eens de dressoir, buffetkast, het bijzettafeltje en bankje. Richtprijs: 495 euro (per 2).

www.vida- design.be

Laat maar hangen

In Zuid-Amerika luilekkeren ze graag en houden ze van kleurrijke combinaties. Kan jij je daarin vinden? Dan is deze hangstoel van Valetti ongetwijfeld jouw ding. Je kan hem vastmaken aan een boom in de tuin, maar evengoed aan het plafond in je woonkamer. Beschikbaar in verschillende kleuren. Richtprijs: 21,95 euro.

www.hangmat-expert.be

Perfect imperfect

Strakke en perfecte vormen horen niet echt thuis in de boho style en dat hebben deze keramieken vazen van Bloomingville allesbehalve. Ook door de combinatie van aardetinten hebben ze een heel natuurlijke look. Richtprijzen: 14 euro (8,5 x 9 cm) en 43 euro (17,5 x 20 cm).

www.fonq.be