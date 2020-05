Interieurarchitect Bart Appeltans deelt zijn beste tips voor de inrichting van je badkamer Redactie

27 mei 2020

11u00

Bron: Livios 1 Livios Hoe begin je aan de renovatie van je badkamer? Waar moet je op letten en welke fouten mag je absoluut niet maken? Bouwsite Livios vroeg het aan Bart Appeltans, interieurarchitect in het programma ‘Blind Gekocht’ en oprichter van SFAR interieur & architecten.

De badkamer is volgens Bart Appeltans tegenwoordig een echte leefruimte. “Vroeger was een badkamer puur functioneel. Het zag er meestal clean uit met van boven tot onder dezelfde witte of grijze tegel. Vandaag mag een badkamer meer warmte en huiselijkheid uitstralen.”

Inloopdouche…

Wil je een inloopdouche die echt gelijk ligt met de vloer? “Hou er dan zeker rekening mee dat je altijd een bepaalde hoogte nodig hebt in de chape. Bij oude woningen gaat dit niet altijd. Mensen staan daar niet altijd bij stil en dan zijn ze achteraf teleurgesteld als blijkt dat een inloopdouche niet gaat. Dan moet je noodgedwongen met trapjes of niveauverschillen werken.” Lees hier hoeveel een inloopdouche kost.

… of bad?

Kies je voor een bad? Let dan op het type. “Ik merk dat sommigen voor een losstaand bad kiezen en hier achteraf spijt van hebben. Wees je ervan bewust dat zo’n bad iets meer onderhoud vraagt. Zeker als je kinderen hebt die graag in bad spelen. Dan kan de achterkant van je bad ook vol water hangen en zal er ook meer water belanden op de vloer rondom je bad. Zo’n losstaand exemplaar is dus iets minder evident met kinderen.”

Trend: natuurlijke sfeer

“Qua materiaalgebruik ben ik zelf fan van tegels of materialen die heel natuurlijk ogen. Vroeger hadden tegels allemaal een neutrale kleur. Tegenwoordig pakken tegelfabrikanten uit met natuursteenimitaties. Ze imiteren steensoorten en maken daar mooie prints mee om een natuurlijk karakter te creëren”, vertelt Bart. “Heel wat ketens bieden vandaag budgettaire oplossingen aan met een hedendaagse look en sfeervolle materialen. Denk maar aan laminaatkastjes met een betonlook of tabletten met een witte marmerlook. Ook leuke tegeltjes hoeven helemaal niet duur te zijn.”

Accentwand

We moeten volgens Bart afstappen van klassieke ideeën. “Persoonlijk zou ik niet meer één neutrale grijze of witte tegel kiezen en daarmee alle wanden bekleden. Ik zou iets creatiever proberen te zijn en accenten leggen”, adviseert Bart. “Metrotegeltjes of zelliges in een zachte of een fellere kleur zijn bijvoorbeeld heel tijdloos. Of je kan ook één wand verven of bekleden met een tof behangpapier met plantenmotief om een warme en natuurlijke sfeer te creëren. Zo kan iedere badkamer er heel tof en stijlvol uitzien.”

Gekleurd kraanwerk

Een andere trend is kleur in je kraanwerk. “Vroeger had je chroom of inox en dacht je niet na over de kleur. Nu zie je heel vaak zwarte kranen of uitvoeringen in een brons-, koper- of messingkleur. De kraan is nu een esthetischer object geworden. Met een specifieke kleurkeuze kan je mooie accenten leggen”, adviseert Bart.

Je ziet vaak een prijsverschil tussen kranen. “Je hebt er van 150 euro, maar ook van 1.500 euro. Het verschil tussen een goedkope en duurdere kraan zit in de binnenkant. Bij goedkope kranen is het binnenwerk gemaakt uit kunststof, bij duurdere kranen uit een ander materiaal zoals messing, waardoor ze ook langer meegaan en minder snel gaan lekken. Er is niks mis met een goedkope opbouwkraan. Maar weet dat je die na zeven jaar misschien moet vervangen. Werk je met inbouwkranen die in je wand ingewerkt worden? Spendeer dan iets meer aan je kraan zodat deze jaren mee kan en je je tegels niet snel moet opbreken.”

Tip: Benieuwd naar het kostenplaatje van een badkamer? Bekijk hier de richtprijzen.

Voldoende opbergruimte

Nog een belangrijk aandachtspunt is opbergruimte. “Mensen onderschatten vaak hoeveel spullen ze moeten opbergen in hun badkamer. Velen willen een strakke badkamer met enkel een lavabomeubeltje met twee schuiven. Maar achteraf zie je dan dat ze opeens twee open rekjes moeten bijplaatsen omdat ze toch niet voldoende bergruimte hebben”, vertelt Bart. “Heb je veel spullen en handdoeken, wees dan slim genoeg om een ingemaakte wand- of spiegelkast te voorzien. Zo heb je achteraf geen problemen om je spullen op te bergen.” Lees hier nog meer tips om meer opbergruimte te creëren.

Denk aan verluchting

Bij een badkamerrenovatie is een goede verluchting belangrijk. “Heb je nog geen ventilatie of verluchting in je woning, dan kan je dat bij een renovatie aanpakken. Je kan bijvoorbeeld een lokaal ventilatortje inbouwen in je badkamer zodat de lucht wordt afgezogen. Ook voor je comfort is dat belangrijk.”

