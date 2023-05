Instapklare huizen in de stadsrand verkopen als zoete broodjes: deze 5 toppers staan nog te koop

huis geschat Bel-etage van Karine is 315.000 euro waard en heeft om specifieke reden streepje voor: “Je hebt de lusten, maar niet de lasten”

“De verhouding van mensen die wel of niet in een bel-etage willen wonen is vijftig-vijftig”, zegt Wesley Noens van AC Vastgoed die samen met onze woonexpert Björn Cocquyt het huis van Karine in Nieuwkerken-Waas bezoekt. Haar bel-etage heeft om een specifieke reden wel een streepje voor op andere en dat speelt ook mee in de prijsbepaling van 315.000 euro.