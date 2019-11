Instapklaar vastgoed vliegt de deur uit Bjorn Cocquyt

19 november 2019

15u37 0 Woon. Door het wegvallen van de woonbonus is er sinds vorige maand een stormloop op vastgoed aan de gang. En het valt op dat vooral instapklare huizen en appartementen op een goede locatie de deur uit vliegen. Vaak hebben die op de eerste bezoekdag al na nauwelijks een uur een koper gevonden.

Makelaars zetten bij de huizen op hun site maar al te graag labels als ‘verkocht binnen de 14 dagen’. Tegenwoordig hebben ze geen tijd om die te plaatsen, want vastgoed verkoopt als zoete broodjes. Dat tonen de meest recente cijfers van de Federatie van het Notariaat ook aan: in oktober waren er maar liefst 43 % meer transacties dan diezelfde maand een jaar eerder. De stijging is natuurlijk te wijten aan het wegvallen van de woonbonus.

Vooral één type vastgoed steekt er bovenuit. “We stellen al een poos vast dat instapklare huizen en appartementen erg in trek zijn. Zeker als ze ook nog eens de juiste ligging hebben. Er mag nog wel een beetje werk aan zijn, maar het vastgoed dat zo goed als volledig gerenoveerd is of recent gebouwd is, doet het bijzonder goed”, vertellen ze bij UGLY. “De verklaring is simpel: veel mensen hebben de tijd niet om de handen uit de mouwen te steken of weten niet hoe ze aan een renovatie moeten beginnen.”

Een zelfde geluid valt te horen bij Dewaele Vastgoed. “De bezichtigingsmomenten bij instapklare woningen zitten meteen vol en een tweede bezoekdag is vaak niet eens nodig. Kandidaat-kopers happen vrijwel meteen toe, omdat ze weten dat ze hopeloos achter het net vissen als ze treuzelen. Maar dat betekent niet dat een verkoper de gekste prijzen kan vragen.”

De stijging die er nu hoe dan ook is, zal binnenkort afvlakken wanneer blijkt dat een verkoop niet meer kan afgehandeld worden voor de jaarwisseling en er dus niet langer van de woonbonus kan genoten worden. En dat is geen slecht zaak, want bij verschillende immokantoren valt te horen dat er door de rush op het vastgoed sommige kopers achteraf jammer genoeg spijt van hun aankoop zullen hebben, omdat ze te snel handelden.

Hieronder enkele typische voorbeelden van huizen die wellicht snel van de markt zullen zijn.

Gerenoveerde gezinswoning (4slpk) in Antwerpen, 449.000 euro

Recente hoekwoning uit 2014 (3 slpk) in Aalter, 398.000 euro

Vrijstaande woning uit 2008 (3 slpk) in Wingene, 365.000 euro