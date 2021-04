Inspirerend interieur is goed voor mentaal welzijn

Meer dan de helft van de Vlamingen heeft het voorbije jaar dan ook iets aangepast aan zijn of haar interieur. Vaak gaat het om kleine ingrepen, zoals andere kussens, een bijzettafeltje, een nieuw tapijt, muurdecoratie, … Dat laatste merken ze ook bij Kunst in Huis, de organisatie waar je hedendaagse kunstwerken van Belgische kunstenaars kunt uitlenen en aankopen.

“Het is duidelijk dat het gebrek aan culturele prikkels veel mensen doet hunkeren naar inspiratie. Wanneer het virus ons allemaal binnen houdt, lijkt kunst zich te profileren als een soort vaccin voor de geest. Het is een manier om makkelijk afwisseling te brengen in je leefomgeving”, vertelt Anne De Man-Baert.

“Om het mentale welzijn te bevorderen, lanceren we in afwachting van een vaccin voor het lichaam, de kunstprik. Het is een geschenkbon om 6 of 12 maanden kunst te huren. De ontvanger kan kiezen uit 5.000 originele Belgische kunstwerken om in huis te halen en er kan oneindig geruild worden.” Tot en met 20 april 2021 biedt Kunst in Huis een forse korting op elke kunstcheque: 50 euro voor 6 maanden en 100 euro voor 12 maanden, inschrijving en verzekering inbegrepen. Klik hier voor meer info.