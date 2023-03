Ingericht tiny house? Al vanaf 50.000 euro zijn er opties: alles wat je moet weten over deze trendy woonvorm

LiviosDenk je aan een tuinkantoor? Wil je graag een zorgwoning in je tuin? Of zoek je vooral een manier om compact en duurzaam te wonen? Dan is een tiny house misschien wel dé oplossing. Bouwsite Livios vertelt je in tien vaak gestelde vragen alles wat je moet weten over deze woonvorm.

1. Wat is een tiny house?

Tiny houses zijn overgewaaid vanuit Amerika. Nederland omarmde deze compacte woonvorm een tijdje geleden al. En ondertussen lijkt ook België meer en meer interesse te tonen voor het concept. Een tiny house is meestal kleiner dan 50m², maar is wel voorzien van alle nodige comfort.

Je kan verschillende functies geven aan een tiny house. Zo kan het een eerste woning zijn voor jonge mensen die op zoek zijn naar een duurzame en betaalbare woonvorm. Of de ideale thuis voor 60+’ers die kleiner willen wonen en liever meer budget overhouden voor hobby’s en reizen. Een tiny house kan eveneens fungeren als tuinkantoor, zodat je in alle rust kan werken en eventuele klanten kan ontvangen. Of als zorgwoning vermits je ze makkelijk kan aanpassen aan individuele noden. Maar je kan je tiny house evengoed inrichten als poolhouse of bijgebouw.

2. Kan je zelf een tiny house bouwen?

Tiny houses bestaan in verschillende maten en vormen. Je kan ervoor kiezen om zelf aan de slag te gaan met een bouwpakket. Of je kan gaan voor een kant-en-klare oplossing. Uiteraard kies je volledig zelf hoe groot je tiny house is en hoe je het invult. Je kan gaan voor containerunits of houtskeletbouw.

Een voordeel van containerunits is dat je ze heel makkelijk kan uitbreiden of stapelen om zo je gewenste woonoppervlakte te realiseren. Kies je voor houtskelet, dan heb je alle voordelen van houtskeletbouw. Bij producenten van tiny houses staan steeds duurzaamheid, een goede isolatie, energie-efficiëntie en beperkte CO2-uitstoot centraal.



Benieuwd hoe zo’n zelfbouwavontuur verloopt? Lees hier het verhaal van Gerdine, die zelf haar tiny house optrok.

3. Waar mag je wonen met een tiny house?

Zet je je tiny house in een tuin, op bouwgrond of in de vrije natuur? Sowieso heb je voor een tiny house een vergunning nodig. Je mag het dus niet zomaar ergens neerzetten. In Wallonië is er al een wetgevend kader voor microwoningen. Daar is men al iets meer mee met het hele verhaal en gelden er reeds enkele regels met betrekking tot ‘habitats légers’.”

“In Vlaanderen zijn er nog geen algemene richtlijnen. Volgens Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele (N-VA), zouden er tegen 2024 nieuwe regels klaar moeten zijn. Momenteel vallen tiny houses onder het begrip ‘kleinschalig wonen’. Wat dat precies inhoudt, is dus nog niet wettelijk vastgelegd. Al zijn er steden en gemeenten die wel meer duidelijkheid scheppen. Zo heeft de stad Leuven ondertussen een eigen reglement voor tiny houses klaar.

Voor tiny houses die dienstdoen als zorgwoning is er wel een wettelijk kader bepaald door de Vlaamse overheid. Wie een zorgunit wil plaatsen in de tuin kan dit sinds 2021 mits een eenvoudige melding bij de gemeente. Er gelden wel nog steeds enkele basisvoorwaarden. Zo mag je de unit bijvoorbeeld niet in je voortuin plaatsen en mag hij niet groter zijn dan 50 vierkante meter.

Volledig scherm © Norwin

4. Wat zijn de voordelen van een tiny house?

Een belangrijk voordeel van een tiny house is de prijs. Tiny houses zijn betaalbare woonvormen, die daarom erg in trek zijn bij zowel jongeren als ouderen. Ook als je aan het bouwen of renoveren bent, is een tiny house een originele tijdelijke woning die je nadien makkelijk kan verhuren als vakantiehuis. Daarnaast biedt een tiny house je heel wat vrijheid. Een tiny house is namelijk verplaatsbaar en dat geeft je heel wat mogelijkheden naar woonomgeving toe.

Maar de grootste troef is ongetwijfeld het duurzaamheidsverhaal. Kies je voor een tiny house, dan verklein je je ecologische voetafdruk omdat je compacter woont. Zo hou je ook je energieverbruik onder controle of woon je misschien zelfs helemaal zelfvoorzienend. Tot slot is de snelle opbouw nog een belangrijk pluspunt.



Je energiezuinige woonst supersnel bouwen? Ga voor een containerwoning.

5. Wat zijn de nadelen van een tiny house?

Kies je ervoor om te leven in een kleine ruimte, dan kom je wel voor enkele uitdagingen te staan. Bij de indeling en inrichting moet je goed stilstaan bij wat je écht nodig hebt. Decluttering en keuzes maken is de boodschap. Dat kan verfrissend zijn, maar je hebt er toch een bepaalde mindset voor nodig. Daarnaast kan je niet vermijden dat tiny houses al snel rommelig kunnen aanvoelen. Ook is er minder ruimte om gasten te ontvangen en heb je minder privacy naar je eventuele medebewoners toe.

6. Hoeveel kost een tiny house?

Wil je een tiny unit gebruiken als hobbykamer of tuinkantoor, dus zonder keuken, badkamer, toilet, …? Dan kan je bijvoorbeeld voor 19.500 euro (exclusief btw) een tiny house aanschaffen van 15m². Wil je graag een ingericht tiny house om in te wonen? Dan zijn er opties vanaf 50.000 euro.

Wil je een goed uitgerust tiny house in bijvoorbeeld Thermowood van 33m² voor vier personen met twee slaapzones, een ingerichte keuken, badkamer met douche, wasbak en toilet, ingebouwde kasten, een warmwaterboiler en airco? Dan betaal je al makkelijk meer dan 70.000 euro.

Verlang je nog meer ruimte en comfort en ga je richting 60m² met een interieur op maat, een buitenafwerking naar keuze (crepi, gevelsteen, hout, …), een warmtepomp, ledverlichting, extra bergruimte en ingebouwd in de grond? Dan kom je al snel boven de 100.000 euro uit.



Op zoek naar andere manieren om betaalbaar te wonen? Check deze vijf woonformules.

Volledig scherm © Hasta la Vista

7. Hoe klein mag je tiny house zijn?

Wil je wonen in je tiny house, dan moet die voldoen aan kwaliteitsnormen. Volgens die normen moet een woning minstens 18m² zijn voor een alleenstaande. Dat is een minimum maar geen standaard. Op de markt vind je namelijk al tiny houses van 14m². Alles hangt dus af van waarvoor je je tiny house wil gebruiken.

Richt je een tiny house in als tuinkantoor, dan is 14m² immers al een mooie werkruimte. Doet je tiny house dienst als zorgwoning of woonst voor een klein gezin, dan bekijk je het formaat uiteraard in functie van je eigen noden en wensen. En de plaats waar je tiny house zal staan. Want je leefomgeving is meer dan alleen je binnenruimte.

8. Hoe duurzaam is een tiny house?

De meeste producenten van tiny houses trekken volop de kaart van duurzaamheid. Ze kiezen voor ecologische of gerecycleerde materialen, produceren met een lage CO2-uitstoot of zelfs CO2-neutraal. Tiny houses worden goed geïsoleerd en voldoen aan de EPB-normen. Ze kunnen ook voorzien zijn van ventilatiesysteem D, een elektrische warmtepomp, zonnepanelen, hoogwaardige isolatie, zonwerend hoogrendementsglas en zelfs een groendak.



Wist je al dat een elektrische warmtepomp verplicht is bij nieuwbouw vanaf 2025?

9. Wat is een off-grid tiny house?

Wil je nog een stap verder gaan in duurzaam leven en wonen, dan is een ‘off-grid’ tiny house misschien iets voor jou. Off-grid wonen betekent dat je woning niet is aangesloten op de basisvoorzieningen (elektriciteit, gas, water en riool). Een off-grid tiny house is dus zelfvoorzienend. Denk aan zonnepanelen, een wateropslagsysteem, een zuinige boiler-verwarmingscombi (die op een 12V-batterij aangesloten kan worden), een composttoilet, …

Gaat off-grid net een stap te ver voor jou? Dan kan je ook gaan voor een semi off-grid tiny house. Dan is je tiny house gedeeltelijk zelfvoorzienend door zonnepanelen en verwarm je bijvoorbeeld met een kachel, maar is er wel een aansluiting op het water- en rioleringsnet.



Benieuwd hoe zo’n zelfgebouwd en -voorzienend tiny house er kan uitzien? Kijk dan binnen in het 16m² grote exemplaar van Jente en Bonita.

10. Moet je tiny house altijd op wielen staan?

Dat is geen must. Je kan een tiny house evengoed inbouwen in de grond. Het voordeel van wielen is natuurlijk de wendbaarheid en vrijheid. Maar een ingebouwd tiny house kan evengoed makkelijk verplaatst worden. Al gebeurt dat dan met een kraan, wat iets meer voorbereiding vraagt.

Tip: Binnenkijken in een tiny house

Wil je een tiny house in het echt bewonderen? Bezoek dan nog tot en met zondag 19 maart Batibouw. In de ‘Patio’ vind je heel wat interessante tiny houses.

Lees verder op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be, een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios