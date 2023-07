Ine en Maarten bouwden zelf een chalet als tweede verblijf: “Nooit gedacht om ons droomplekje te vinden op amper 20 minuten van ons huis”

Van Montenegro tot Dubai: onze woonexpert schuimt de vastgoed­markt af op alternatie­ve bestemmin­gen

Droom je van een tweede verblijf in het buitenland? Staar je dan vooral niet blind op Frankrijk, Spanje of Italië. In minder voor de hand liggende landen stuit je vaak sneller op een buitenkansje. Onze woonexpert Björn Cocquyt liet zich niet tegenhouden door (psychologische) grenzen en speurde de huizenmarkt af op enkele alternatieve bestemmingen. Zijn buit: vier pareltjes verspreid over drie continenten waar je vandaag nog voor zou willen verhuizen.