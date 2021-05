Indrukwekkende renovatie van Gentse burgerwoning: “Meer daglicht, ruimte en zicht op de tuin”

LiviosLiselore en Peter wonen in een ruime burgerwoning in Gentbrugge. Samen met hun vijf kinderen vormen ze een nieuw samengesteld gezin. De halfopen woning dateert uit 1954 en was dus niet alleen aan renovatie, maar ook aan uitbreiding toe. De oude veranda aan de achterkant van de woning ruimde plaats voor een volledig nieuwe aanbouw met leefkeuken en maximaal contact met de tuin. Bouwsite Livios mocht het resultaat bekijken.

In 2018 werd de woning van Liselore en Peter volledig gerenoveerd. Daarvoor deed het koppel een beroep op ZOOM architecten. “De oorspronkelijke woning was opgetrokken uit bruinrode baksteen en bestond uit drie verdiepingen. Daarnaast waren er nog een soort van veranda en garage. Bijzonder aan deze woning was dat er geen doorgang was naar de grote achterliggende tuin”, vertelt architect Bas Meulman. De veranda en garage moesten verdwijnen om plaats te maken voor een volledig nieuwe uitbreiding met maximaal contact naar de tuin.

© ZOOM architecten

Renovatie en uitbreiding

Liselore en Peter wilden de bestaande woning zowel renoveren als uitbreiden. In het hoofdgebouw heeft het koppel de karaktervolle ruimtes behouden. Met het oog op levenslang wonen kunnen ze hier in de toekomst een slaapkamer integreren. De elektriciteit moest hier volledig vernieuwd worden, net als de ketel voor de centrale verwarming. Ook het dak was aan vervanging toe en de oorspronkelijke bijgebouwen werden afgebroken.

Het nieuwe volume – een lage nieuwbouw met asymmetrisch puntdak dat tegen een bestaande kleine aanbouw werd gebouwd – strekt zich uit over de volledige breedte van het perceel. © ZOOM architecten

Meer daglicht

Het nieuwe volume – een lage nieuwbouw met asymmetrisch puntdak dat tegen een bestaande kleine aanbouw werd gebouwd – strekt zich uit over de volledige breedte van het perceel. Hierdoor ontstaat er een ruimte van acht meter breed. De oorspronkelijke keuken maakt in het nieuwe ontwerp plaats voor een praktische bijkeuken met badkamer. Door het strategisch plaatsen van de nieuwe aanbouw ontstaat er een patio die voor het nodige daglicht zorgt tussen de nieuwe keuken en het bestaande hoofdgebouw. Ook in het puntdak is er een grote opening – één van de vier dakschilden is opengelaten – waardoor het licht van de ondergaande zon tot diep in de leefruimte binnenvalt.

© ZOOM architecten

Grens binnen-buiten vervaagt

De nieuwe uitbreiding wordt opgesplitst in een binnen- en buitenruimte. De buitenruimte is deels overdekt en bevat een doorgang naar de tuin. Zo hebben de bewoners een rechtstreekse toegang tot de tuin langs de zijkant van hun huis. Ook langs binnen vervaagt de grens met de tuin. "Via een groot accordeonraam in de leefkeuken dat het gezin volledig kan openzetten, is het overdekte terras als het ware een verlenging van de leefruimte. Hierdoor vervaagt de grens tussen binnen en buiten en is er een optimaal contact met de tuin", legt Bas Meulman uit.

Via een groot accordeonraam in de leefkeuken dat het gezin volledig kan openzetten, is het overdekte terras als het ware een verlenging van de leefruimte. © ZOOM architecten

Budget

Liselore en Peter hadden een budget van 150.000 euro inclusief btw en studiekosten. “Eerst en vooral hebben we geluisterd naar hun wensen en deze afgestemd op hun beschikbare budget. Vanaf het begin was het duidelijk dat het koppel keuzes moest maken”, vertelt architect Bas Meulman. “Een belangrijk deel van ons werk is om het budget te bewaken, zodat dit niet gaat exploderen. Daarom adviseren wij altijd om rekening te houden met een marge van 10 tot 15 procent bij de aanvang van de werken.” De totale kostprijs van de werken komt neer op 155.000 euro exclusief btw en studiekosten. De kostprijs van de nieuwe keuken is ook niet inbegrepen in dit budget. Zelf je budget onder controle houden? Hou rekening met deze tips!

© ZOOM architecten

