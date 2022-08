Indian summer: met deze spullen geniet je ook na de zomer maximaal van je terras

HLN ShopHeb je van je terras een kleine oase gemaakt waar het heerlijk vertoeven is? Dan wil je daar natuurlijk maximaal van genieten. Nu de zomer stilaan op haar einde loopt zou het maar jammer zijn je gezellige buitenplek straks al te moeten verlaten om je weer binnenskamers terug te trekken. Met enkele kleine en grotere hulpmiddelen is dat gelukkig niet nodig. HLN Shop overloopt wat je kan doen om zo lang mogelijk van je terras te kunnen profiteren.

Creëer licht in het duister

Nu de dagen merkbaar beginnen korten, is het cruciaal om ook op je terras de juiste verlichting te voorzien. Kaarsen of een lichtsnoer geven het hele jaar rond de sfeer buiten een flinke boost, maar nu de zon steeds vroeger ondergaat, zijn ze een regelrechte must. Om ook tijdens het dessert nog te zien wat er op je bord ligt, zorg je dus voor een set lichtjes. De mogelijkheden zijn erg ruim, gaande van kaarsen of een mooie tafellamp tot een lichtsnoer dat je over de tafel heen drapeert of fakkels op zonne-energie.

Twee vliegen in één klap? Een parasol met ledverlichting op zonne-energie zorgt ‘s avonds voor licht én beschermt overdag tegen de zon (of tegen een regenbui). Bekijk hier de aanbieding in HLN Shop.

Zorg voor een beschutting

Je etentje niet laten terroriseren door een dreigende donderwolk? Bij grillig of onvoorspelbaar weer buiten eten, doe je met een gerust hart met behulp van een overkapping. Je kan een gedeelte van je terras dat grenst aan je buitenmuur laten overkappen, maar kan ook bijvoorbeeld een pergola neerzetten op een plek naar keuze. Zo kan je in alle comfort buiten zitten, zonder helemaal blootgesteld te zijn aan de weerselementen. Bijkomend voordeel is dat je tuinmeubels als vanzelf beschermd zijn en je niet telkens alles hoeft op te bergen. Bekijk hier verschillende soorten terrasoverkappingen.

Kleurrijk najaar

Een tuin die het hele jaar rond aantrekkelijk oogt, vraagt ook een doorgedreven onderhoud. Laat je hof dus niet links liggen zodra de warmste dagen gepasseerd zijn, maar schenk hem in elk seizoen de nodige aandacht. Verwijder onkruid en mos en zorg het jaar rond voor kleur door ook enkele herfst- en winterbloeiers te planten. Denk aan herfstasters, viooltjes, kerstrozen, sneeuwklokjes, ooievaarsbek, toverhazelaar, winterjasmijn…

Ingeduffeld

Maar ook de koude speelt meer en meer op. Vind je het zonde om je vroegtijdig van je terras te laten verjagen door de duikende temperaturen, voorzie dan een stapel dekentjes waar je gezellig onder kan kruipen wanneer de koude ‘s avonds toeslaat. Een warm drankje erbij en misschien zelfs een vuurkorf om je rond op te stellen als daar plek voor is, en je beleeft een sprookjesachtige nazomer.

Altijd warm

Wil je het warm houden zonder al te veel gedoe? Dan is een terrasverwarmer het uitgelezen hulpmiddel. Tijdens de coronapandemie kenden deze toestellen een ongeziene populariteit, maar dankzij hun uiterst praktische karakter zijn ze ook nu niet meer weg te denken. Ben je verknocht aan je terras en de frisse buitenlucht, zorgt een terrasverwarmer voor een gezellige avond buiten zónder bibberen. Tijdens een eventuele indian summer, maar evengoed nog later op het jaar op je herfstborrel of winterbarbecue.

