Inbrekers afschrikken? Met deze snufjes vertrek je gerust op reis

HLN ShopGa je op reis, dan is het zaak je huis of appartement goed af te sluiten om ongewenste bezoekers tijdens je vakantie buiten te houden. Maar je kan nog méér doen om geslepen inbrekers te ontmoedigen. HLN Shop belicht vier gadgets die dieven de stuipen op het lijf jagen.

Alziende deurbel

Voorzie je je woning van een slimme videodeurbel, zoals de Imou DB60, dan laat je je woning enkel maar fysiek achter wanneer je de deur achter je dichttrekt. Via een camera in de deurbel gericht op je voordeur én een binnencamera met fisheye, houd je de activiteiten in en rond je huis of appartement immers op eender welk moment nauwgezet in de gaten.

Gelukkig hoef je daar tijdens je verlof niet voortdurend voor naar de livebeelden op de app te staren: zodra de sensors een verdachte beweging detecteren, of zodra de deurbel gaat, krijg je automatisch een melding op je smartphone. Je kan de bezoeker dan zien en toespreken via de ingebouwde speaker aan de deurbel óf meteen de politie inschakelen, zelfs al bevind je je aan de andere kant van de wereld. Dankzij de camera met nachtzicht ontsnappen malafide types trouwens ook in het donker niet aan je alziende oog.



Je bezittingen niet uit het oog verliezen? Bekijk de draadloze videodeurbel met binnencamera van Imou in de HLN Shop (tijdelijk aangeboden met 80 euro korting).

Volledig scherm © HLN Shop

Slim met licht, buiten én binnen

Licht en inbrekers zijn als water en vuur. Een dankbaar gadget tegen dieven dient zich dan ook aan in de vorm van buitenverlichting mét bewegingssensors. Dit is niet alleen handig voor jezelf om als je thuiskomt in het donker zonder ongelukken je woning te kunnen betreden. Ook dieven houdt het op een afstand. Wanneer de sensoren beweging opmerken, knippen de eraan gekoppelde lampen immers onverbiddelijk aan en stellen de ongewenste bezoeker vol in de spotlights. Geen ideale werkomstandigheden om een koevoet boven te halen of deur te forceren als je het ons vraagt.

Hang de lamp(en) aan je woning, garage of schuur wel hoog genoeg, zodat een dief ze er niet snel weet uit te draaien om alsnog ongestoord te kunnen opereren. En breng bij voorkeur ook je buren op de hoogte van je afwezigheid, zodat zij mee een oogje in het zeil kunnen houden, indien er zich verdachte beweging voordoet.

Verder zijn slimme lampen in huis die je vanop (lange) afstand via een app kan aan- en uitschakelen een goed idee. Je wekt zo de schijn dat er iemand thuis is, en brengt criminelen minder snel op ideeën.



Tip: Hier vind je een ruim aanbod slimme verlichting voor elk budget.

Volledig scherm © ThinkStock

Decibels als efficiënt wapen

Naast licht en een goede camera, schrikt ook geluid ongure types af. En bovendien waarschuw je met een loeiende sirene meteen politie en omwonenden dat er iets niet pluis is bij je thuis. Investeer dus in een degelijk alarmsysteem, wil je je woning optimaal beveiligen.

Moderne systemen sturen je ineens ook een verwittiging op je smartphone bij onraad en blijven op de koop toe hun werk doen in geval van een stroompanne, met dank aan een back-up batterij.



De grove middelen inzetten? Check deze tien populaire alarmsystemen.

Volledig scherm © Getty Images

Kluis in de muur

Je meest waardevolle spullen in huis extra beveiligen? Bewaar ze dan in een kluis. Wisten de dieven je (elektronische) sloten, alarmsysteem, beveiligingscamera’s en andere hightech snufjes, inclusief je alerte buren, al te omzeilen, staan ze nu voor een nieuwe uitdaging van formaat.

Kies je voor een kluis in de wand, dan kunnen ze die bovendien onmogelijk optillen zonder je hele muur te moeten meesleuren of uitbreken. Ze zullen zich dan hoogstwaarschijnlijk tevreden dienen te stellen met het ontvreemden van een broodrooster of kamerplant.



Inbrekers geen schijn van kans geven? Via deze link shop je een kluis voor thuis.

Volledig scherm © Getty Images

Lees meer:

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.