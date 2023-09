Inbouwkasten zijn erg prijzig: klusjesman tipt hoe je ze zélf maakt voor een beperkt budget

Inbouwkasten hebben veel gezichten

“Wanneer we het over inbouwkasten hebben, denken de meeste mensen aan meterslang high-end maatwerk”, steekt Sys van wal. “Dat soort kasten kost inderdaad een flinke duit, maar er zijn nog andere opties.”

“Dure, op maat gemaakte kasten worden doorgaans in fabrieken gesneden met behulp van een groot machinepark dat halfautomatisch werkt”, weet de klusjesman. “Het is hetzelfde principe als keukenkasten.” Voor wie dat soort op maat gebouwde inbouwkasten wil, heeft de klusjesman een bespaartip. “Je kan de kosten voor zulke maatkasten drukken door de kast zelf uit te tekenen en de houten onderdelen online te bestellen bij bedrijven die dat aanbieden”, vertelt hij. “Je krijgt dan een bouwpakket toegestuurd dat je ineen moet zetten.”

Benut een bestaande kast

Klus zelf een inbouwkast ineen

Je kan natuurlijk ook zonder hulp van een bouwpakket of een bestaande kast aan de slag. Doe-het-zelvers met goed klusmateriaal kunnen hun eigen kast in elkaar steken. Ook daarvoor heeft Sys wijze raad.

“Je kan eenvoudigweg een ingebouwde kast onder een schuine muur maken met een systeem van schuifdeuren”, tipt hij. “Bereken hoeveel deuren je wil en kies aan de hand daarvan een rail die het gewicht van de schuifdeuren kan dragen. Bevestig de rail dan aan het schuine plafond, op de draagbalk, en meet hoe hoog de deuren precies moeten zijn. De op maat gesneden deuren rol je dan op wieltjes in een profiel dat je op de vloer bevestigt.” Je kan voor dat soort schuifdeurkasten bouwpakketten kopen in doe-het-zelfzaken.

Het juiste materiaal

Sys benadrukt hoe belangrijk het is om de juiste houtsoort te kiezen voor je budgetvriendelijke inbouwkast. “Je kan de prijs stevig drukken door voor hout te kiezen dat niet meer bewerkt hoeft te worden”, zegt Sys. “Kies voor mdf en sla zelf aan het schilderen of ga voor trendy osb-platen.”

Is de inbouwkast van je dromen groot en heb je veel klusmateriaal nodig, dan loont het om naar een groothandel te gaan. “Scharnieren kosten daar bijvoorbeeld een stuk minder dan in een typische doe-het-zelfzaak”, klinkt het.

Kasten pimpen

Blijven inbouwkasten toch te duur of te moeilijk, dan kan je het ook nog over een heel andere boeg gooien. Door een bestaande kast te pimpen, kan je leuke resultaten bekomen. “Met mooie nieuwe kastdeuren verander je de hele look van de ruimte”, geeft Sys nog mee. “Laat bijvoorbeeld een deur maken in berkenmultiplex, dat is hout met een mooie natuurlijke vlam, of werk een kast af met deuren van rotan webbing en nieuwe meubelknoppen. Lage kasten kan je een tweede leven geven met een nieuw, kwalitatief blad.”