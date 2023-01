In zeven stappen naar een mooie, praktische en georganiseerde keuken

LiviosWil je je bestaande keuken opfrissen, de verlichting aanpassen of ben je aan het nadenken over hoe jouw nieuwe keuken er moet uitzien? Bouwsite Livios helpt je op weg met zeven tips vol keukeninspiratie, van accessoires tot verlichting.

Tip 1: Opstelling op maat

Het is beslist: je wil een nieuwe keuken. Misschien heb je plaats voor een groot keukeneiland met dito kastenwand? Of ben je eerder beperkt in ruimte en wil je je kleine keuken optimaal inrichten? Eerste belangrijke stap is: kijken welke keukenopstelling het beste bij jou én de beschikbare ruimte past.

Over het algemeen onderscheiden we zes keukentypes: de eilandkeuken, de U-keuken, de G-keuken, de L-keuken, de dubbelwandige keuken en de enkelwandige keuken.



Geen idee welk keukentype jij nodig hebt? Hier kom je het te weten.

Tip 2: Indeling van je keuken

Naast de opstelling van je keuken speelt ook de praktische indeling een rol. Je wil immers je stappenteller geen overuren laten draaien door telkens heen en weer te lopen in je keuken. Bovendien wil je niet dat je keuken te klein is, maar te groot is ook niet ideaal. De verschillende zones correct groeperen is dus de boodschap. Zo deel je je keuken best op in:

• een bevoorradingszone: koelkast, diepvries, voorraadkasten met droge voeding…

• een opbergzone: bestek, borden, glazen, keukenbenodigdheden…

• een spoelzone: spoelbak, vaatwasmachine…

• een voorbereidingszone: snijplank, messen, kruiden…

• een kookzone: kookplaat, kookpotten, pannen…



Maar hoe richt je deze verschillende keukenzones praktisch in? Deze tips maken het overzichtelijk.

Tip 3: Denk aan de ergonomie

Eenmaal je keukenzones en -opstelling zijn bepaald, is het belangrijk om te denken aan de ergonomie. Je keuken is best zo ingericht dat je vlot kan koken, opruimen en afwassen. Voldoende bewegingsruimte tussen de verschillende zones is dus een must. Zo moet een keuken met twee tegenover elkaar liggende rijen kasten minimaal 2,40 m breed zijn: twee maal 60 cm voor de kastdiepte en 1,20 m als bewegingsruimte. Om over voldoende werkruimte te beschikken, moet de totale lengte van het keukenwerkblad minimaal 7 m bedragen.



Wat is de beste hoogte voor je werkblad? En hoeveel afstand voorzie je tussen de verschillende zones? Lees hier hoe je zelf de ideale afmetingen van je keuken bepaalt.

Tip 4: Functie van je keuken

Hou je van een open of gesloten keuken? Gebruik je de keuken ook als werkplek? Ontvang je er graag veel gasten? Of heb je eerder een kleine keuken? De ruimte, de oriëntatie en welke functie de keuken inneemt in jouw huis drukken ook hun stempel op je keuzes voor de inrichting. Kies je voor een open keuken waarbij de keuken en de eetplaats in elkaar overgaan, dan trek je best dezelfde inrichtingsstijl door.



Nog geen duidelijk beeld van de inrichting voor ogen? Check dan hier welke keukenstijl het beste bij jouw persoonlijkheid past.

Volledig scherm © Eggo

Tip 5: Materialen en kleuren

Naast je eigen stijl spelen ook de materialen en kleuren een belangrijke rol. Hou je van een open keuken en heb je bijvoorbeeld een houten eettafel, kies dan in je keuken voor houten krukken aan je keukeneiland of houten keukenaccessoires, zoals een mooie snijplank of een mooie pot met houten keukengerei.



Zo creëer je harmonie en rust in je open keuken en eetplaats: lees hier meer over de verschillende materialen voor je keukenkasten en -lades.

Heb je eerder een kleine keuken? Dan speelt kleur sowieso een belangrijke rol. Kies voor een basis van lichte, neutrale kleuren zoals wit, beige, greige of zachte pastels. Natuurtinten en natuurlijke materialen doen het trouwens goed in elke keuken, en die mag je gerust combineren. Denk aan houten keukenkasten met een gemarmerd werkblad in zandtinten of een zacht zeegroen solid surface werkblad met donkere kastanjehouten keukenkasten. Of gewoon kasten, legplanken en werkbladen in één en dezelfde kleur voor een monotone, strakke look.



Weet je nog niet welk materiaal te kiezen voor je keukenwerkblad? Dit artikel helpt je de knoop doorhakken.

Tip 6: Keukenkasten: opbergen of etaleren?

Welke functie je ook aan je keuken geeft, denk goed na over je keukenkasten. Wil je eerder alles uit het zicht of hou je net van de charme van een ‘huiselijke’ keuken? Wat je ook verkiest, voorzie voldoende opbergruimte, ook in een kleine keuken. Maak op voorhand een inventaris van wat je allemaal wil opbergen (van afwasblokjes tot zoutvat). Met lades hou je doorgaans meer opbergruimte over dan met keukenkasten en legplanken.

Keuken zonder bovenkasten

Al kan je er ook voor kiezen om geen bovenkasten te plaatsen, maar enkel legplanken. Voordeel is dat je overal goed bij kan en je het ruimtelijk gevoel vergroot. Dit kan je toepassen bij elke keuken, maar de oplossing is vooral erg in trek bij kleine keukens. Met een lage lange wandkast of een plafondhoge inbouwkast boet je niet in aan opbergruimte.

Keukenaccessoires als eyecatcher

Een andere favoriete keukeninrichting op dit moment is de ‘etaleerkeuken’. Hierbij etaleer je je mooiste keukenspullen, inspirerende kookboeken en stijlvolle keukenaccessoires op legplanken of in een mooie open kast. Van een bijzonder brocante servies tot enkele minimalistische keramieken accessoires, de inrichting stem je weer helemaal af op je eigen woonstijl.

Tip 7: Welke hanglamp kiezen?

Keukenverlichting bestaat uit drie soorten verlichting: basisverlichting, werkverlichting en sfeerverlichting.

Basisverlichting zorgt ervoor dat de hele ruimte wordt verlicht. Het kenmerkt zich door direct licht en een egale spreiding van het licht. Basisverlichting bestaat meestal uit plafondlampen, hanglampen en spotjes in het keukenplafond.

Werkverlichting is direct en gericht licht. Het maakt een specifieke plek beter zichtbaar, zodat je altijd goed ziet wat je doet. Denk aan spotjes boven het kookeiland of aanrecht.

Sfeerverlichting is zacht en indirect. Het brengt gezelligheid in de keuken.

Met een goede combinatie van deze verlichting zorg je ervoor dat je keuken optimaal in de spotlight komt te staan. Een goed lichtplan voor je keuken is dus zeer belangrijk. Wil je zelf een lichtplan voor je keuken maken? Zo pak je dat het beste aan.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.