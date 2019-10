Kijkwoningen Gesponsorde inhoud In vijf stappen naar het huis van je dromen Aangeboden door Dewaele Woningbouw

17 oktober 2019

08u00 0 WOON. Met een bang hart wachten op je bouwvergunning, betrouwbare aannemers zoeken, duizenden knopen doorhakken en dan hopen dat alles goed komt. Je zou voor minder je goesting verliezen om nog te bouwen. Maar het kan ook helemaal anders. Met een piekfijne voorbereiding gidst Dewaele Woningbouw je in 5 stappen zorgeloos naar jouw nieuwbouw.

1. Van idee tot tastbaar plan

Heb je het ontwerp van je woning al duidelijk in je hoofd? Of moet je nog helemaal van nul beginnen? Dewaele Woningbouw gaat samen met jou op zoek naar het ontwerp van je dromen en vertaalt dat in een tastbaar houtskeletbouwplan. Daarbij wordt er maximaal rekening gehouden met de staat van je bouwgrond, je beschikbaar budget en de geldende energie-eisen. Heb je geen eigen architect? Geen nood: de bouwfirma brengt je graag in contact met architecten in jouw regio, die bouwen in de stijl die je voor ogen hebt.

TIP: Heb je bouwplannen? Kom dan zeker vroeg genoeg langs bij Dewaele Woningbouw, ook al heb je nog geen ontwerp. Samen met het bedrijf ga je op zoek naar de beste oplossing voor jouw project. Helemaal op maat van jouw wensen en budget. Zo sta je niet voor verrassingen eens de bouwvergunning er is.

Specialisten stellen jouw woning op voorhand samen in een atelier. Zo ben je zeker van een snelle opbouw op de werf

2. Materialen kiezen

Van de vloertegels tot de gevelstenen: je zal heel wat keuzes moeten maken voor de bouw en afwerking van je woning. In de toonzaal of kijkwoningen van Dewaele Woningbouw kan je naar hartenlust ideeën opdoen en ook echt materialen vergelijken. Een bouwadviseur helpt je met al je vragen en begeleidt je doorheen het hele keuzetraject. Want pas als alle materialen zijn gekozen, weet je de correcte prijszetting voor jouw project.

3. Overeenkomst opstellen

Alle materialen gekozen? Dan kan jouw prijszetting verfijnd worden en neemt je bouwadviseur met jou tijdens een contractbespreking de definitieve eindprijs door. Die wordt samen met de vooropgestelde timing in jouw overeenkomst opgenomen. En ligt dus ook echt vast. Zo hoef je niet te vrezen voor onverwachte kosten en een werf die maanden stilligt.

TIP: Dewaele Woningbouw neemt uitgebreid de tijd voor een grondige voorbespreking. Houtskeletbouw is namelijk een erg snelle bouwmethode. Door alle details op voorhand samen te bespreken en vast te leggen, heb je geen oponthoud op je werf.

4. Bouwpartners inschakelen

Van zodra je overeenkomst met Dewaele Woningbouw vastligt, brengt de bouwfirma op een interne opstartmeeting iedereen samen rondom jouw project. Denk maar aan de projectleider die jouw vaste contactpersoon zal worden en het interne studiebureau dat de technische kant van jouw woning volledig zal uitwerken. Je krijgt in deze fase ook toegang tot BuildEye. Met deze plannings- en communicatietool kan je alle stappen van de bouw van jouw woning ook zelf mee opvolgen. De tekenstudio zet ondertussen jouw architectuurplannen om in gedetailleerde productietekeningen. Zo’n 3D-tekening geeft je een perfect beeld van je woning.

5. Opbouw en plaatsing van je woning

Voor je comfort en de energieprestaties van je huis zijn een uitstekende isolatie en luchtdichtheid cruciaal. Precies daarin schuilt de grote meerwaarde van houtskeletbouw. Specialisten stellen jouw woning al op voorhand samen in een atelier. Zo ben je zeker van een snelle opbouw op de werf en profiteer je van een gegarandeerde kwaliteit. Bij Dewaele Woningbouw geniet je van een energiezuinige woning, waar je je vanaf de eerste dag thuis voelt!