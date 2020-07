In dit Oekraïens huis is het een makkie om in je bubbel te blijven Bjorn Cocquyt

29 juli 2020

10u19 1 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een huis in Oekraïne.

Klein wonen hoeft niet ten koste te gaan van originaliteit. Dat bewijst architect Nat Telichenko met dit huis van 100 m² dat bestaat uit twee gekoppelde bubbels waarin je volledig coronaproof kunt wonen. Als je hier in lockdown moet, is dat geen straf, want op deze locatie, met zo’n zicht op het water en zo’n zonsondergang, krijg je allesbehalve een opgesloten gevoel.

De indeling is zo uitgetekend dat je ook binnen maximaal van het uitzicht kunt genieten. Het lijkt ons alleszins geen overbodige luxe om zo nu en dan eens je blik naar buiten te richten, want het bijzondere interieur is niet bepaald rustgevend.

Die indruk wordt nog versterkt, omdat alle zones door elkaar lopen: keuken, eethoek, zithoek en slaapkamer. Alleen de dressing en badkamer zijn apart ingericht. Maar de mozaïektegeltjes en het sanitair met een koeienmotief hebben al evenmin een ontspannend effect.