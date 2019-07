In dit huis lijkt het alsof je op zee woont Bjorn Cocquyt

31 juli 2019

11u12 1 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke week een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Libanon.

De villa van Blankpage Architects is gebouwd op een duinenklif en door die uitzonderlijke ligging krijg je op het terras en binnen in huis de indruk dat je op zee woont. Het vele glas in de minimalistische constructie maakt van de woning een beperkt obstakel in de natuurlijke omgeving.

De architecten hadden niet de bedoeling om op te vallen. Dat merk je goed aan de straatkant waar palmbomen de meeste aandacht opeisen en je eerst langs een lang pad moet stappen om tot bij de villa te geraken. Aan de zijkant is over die volledige lengte trouwens een indrukwekkend zwembad aangelegd.