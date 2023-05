In deze verbluffende villa van bijna 2.000m² krijg je bijna elke dag iets heel bijzonders te zien

BINNENKIJ­KEN bij de nieuwe buren van Kanye West: voor ruim 1,3 miljoen euro woon je tussen de sterren

Nadia Willems en haar man Jens wonen in een penthouse in Kanaal, het project van Axel Vervoordt in Wijnegem waar Kanye West twee weken geleden een optrekje kocht. Onze woonexpert Björn Cocquyt ging een kijkje nemen. “Ons appartement stond officieel niet te koop, maar we wisten onmiddellijk dat het deze werd of niets.”