In deze ‘onzichtbare’ Afrikaanse villa passeert er met wat geluk een kudde olifanten aan je terras Björn Cocquyt

19 juni 2019

10u26 3 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Kenia.

Het natuurstenen huis staat er wel degelijk, maar lijkt er vanop bepaalde plaatsen in de omgeving niet te zijn. Dat komt omdat de woning deels in de rotsen van een heuvel is gebouwd en omdat het gras van hogerop doorloopt op het dak. Het huis ligt ingekapseld en dat, in combinatie met gaanderijen, houdt het relatief koel. Nog opvallend is de vorm: een rechthoek waaruit centraal een hap is genomen om een binnentuin aan te leggen.

(lees verder onder de foto’s)

Maar het meest bijzondere is ongetwijfeld het terras achteraan met een smal, maar lang overloopzwembad dat een stukje van de wilde natuur inpalmt. Hier geniet je van een geweldig zicht op de hoogvlaktes en met een beetje geluk zie je in de verte zelfs een kudde olifanten passeren.