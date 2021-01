In deze luxechalet lig je in bad met zicht op besneeuwde boomtoppen

Woon.We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een chalet in Zwitserland.

Skiën zit er voorlopig niet in, maar dat houdt ons niet tegen om zo nu en dan eens weg te dromen naar de prachtige winterlandschappen met de bijhorende adembenemende chalets in de sneeuw. En dan komen we haast vanzelf uit in Zwitserland, waar we wat graag in deze chalet zouden logeren.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Ski Verbier Exclusive © Yves Garneau

Volledig scherm Ski Verbier Exclusive © Yves Garneau

Aan de voet van de Médranpistes en met zicht op het plein aan het W-hotel kan er weinig tippen aan de locatie en ook de woning zelf voldoet aan de hoogste verwachtingen. Door het vele hout voelt de chalet authentiek aan, maar door de juiste behandeling van het natuurmateriaal ziet het interieur er hedendaags en allesbehalve antiek uit.

Hoewel je zou vermoeden dat het huis er al lang staat, werd het pas in 2013 afgewerkt. Met 540 m² is het verbluffend ruim. Je beschikt dan ook over twee aparte leefruimtes, elk met een open haard. Om het wat knusser te maken kunnen de keuken en eetkamer van elkaar gescheiden worden met een schuifdeur.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Ski Verbier Exclusive © Yves Garneau

Volledig scherm Ski Verbier Exclusive © Yves Garneau

Volledig scherm Ski Verbier Exclusive © Yves Garneau

Naar Zwitserse normen zijn ook de vijf slaapkamers uitzonderlijk groot. In eentje is er een mezzanine met bijkomende slaapplaats, zodat hier in totaal twaalf personen kunnen verblijven. Het mooiste plekje – toch volgens onze bescheiden mening – is echter de badkamer onder het schuine dak. Daar geniet je van een heerlijk relaxerend bad met zicht op de besneeuwde boomtoppen.

Volledig scherm Ski Verbier Exclusive © Yves Garneau

Volledig scherm Ski Verbier Exclusive © Yves Garneau