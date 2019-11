In deze lofts schuif je muren naar buiten voor meer ruimte Bjorn Cocquyt

13 november 2019

16u29 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een loft in Libanon.

Tijdens ons leven veranderen onze woonbehoeftes meermaals, maar dat hoeft niet te betekenen dat we telkens moeten verhuizen of onze woning moeten verbouwen. Met dat als uitgangspunt ontwierp Fouad Samara Architects een wel heel opvallend project in de Libanese hoofdstad Beiroet.

Verdeeld over veertien verdiepingen zijn er zeven duplexlofts die eigenlijk niet veel meer voorstellen dan lege betonnen dozen met open ruimtes. Afhankelijk van hun situatie kunnen de eigenaars die ruimtes opsplitsen met schuifwanden en op die manier verschillende kamers creëren.

Het frappante is dat de wanden niet verborgen zitten in een binnenmuur, maar dat ze van binnen naar buiten schuiven en omgekeerd. Afhankelijk van de behoeftes van de bewoners ziet het gebouw er van op straat dus telkens anders uit. Het antwoord op de vraag hoe vuil zo'n wand is wanneer die opnieuw wordt binnengehaald, moeten we helaas schuldig blijven.