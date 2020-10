In deze kerk hangen er aan de muren geen kruisen maar klimstenen voor de kinderen

Livios Houtkachel of gashaard? Zo hak je de knoop door

24 september De herfst is op komst, met temperaturen die onder de 20 graden zakken. Wil je de kou in huis breken met een kachel? Maar twijfel je nog tussen een gashaard of houtkachel? Denk dan eerst goed na over welke functie een haard voor jou heeft: hou je van een echt houtvuur of ga je voor sfeer en gezelligheid? Gas en hout hebben elk hun voor- en nadelen. Bouwsite Livios lijst ze voor je op.