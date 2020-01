In deze flat zie je het zwembad door een glazen muur in de living Bjorn Cocquyt

22 januari 2020

10u10 12 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een appartement in Brazilië.

Met een bewoonbare oppervlakte van bijna 500 m² is dit appartement een pak ruimer dan de meeste villa’s in ons land. Het illustreert perfect de grootsheid van dit project waarbij geld duidelijk geen probleem was. De eigenaar wilde graag een zwembad en architecte Fernanda Marques kwam op een originele manier aan die vraag tegemoet door een kuip pal naast de living te installeren.

(lees verder onder de foto’s)

Een dikke glazen wand zorgt zo voor een wel heel bijzonder uitzicht als je in de living zit. Om een plons in het water te nemen, moeten de eigenaars naar boven, want de toegang bevindt zich op het niveau van de mezzanine, waar ook de slaapkamer is ingericht.

Het zwembad is niet de enige blikvanger. De weelderige verticale tuinen rond het appartement zijn dat evenzeer. Je zou bijna uit het oog verliezen dat er in huis nog een peperdure collectie hangt van hedendaagse Braziliaanse kunstenaars …