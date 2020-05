In deze flat uit 1928 bleef de tijd stil staan en dat vinden de bewoners net goed Bjorn Cocquyt

09 mei 2020

10u04 10 Woon. De meeste oude gebouwen met grandeur spelen veel van die pracht kwijt tijdens ondoordachte renovaties. Het Antwerpse Interbellumappartement van Melissa en Yves is daar een uitzondering op, want na bijna een eeuw heeft het nauwelijks littekens opgelopen. In dat authentieke decor voegde het koppel voorzichtig enkele nieuwe, maar al even tijdloze elementen toe.

De inkomhal is een knap staaltje Interbellumarchitectuur met veel marmer en art deco-elementen, zoals gekleurde glas-in-loodramen met bloemen. Het is een voorsmaakje van wat we even later op de vierde verdieping te zien krijgen. “De tijd is hier blijven stilstaan en dat vinden we net net goed”, vertelt het koppel.

“Natuurlijk moest het appartement een update krijgen met aangepaste elektriciteit, maar verder veranderden we zo weinig mogelijk. We braken bijvoorbeeld geen muren uit voor een grotere badkamer, maar behielden de piepkleine ruimte. Een keuken was er al helemaal niet, want de maaltijden werden beneden bereid door het personeel. We letten er hard op dat onze keuken geen stijlbreuk zou vormen met wat er al was.”

