In deze Chinese stad schieten wolkenkrabbers als paddestoelen uit de grond

23 januari 2020

12u05

Bron: Council on Tall Buildings & Urban Habitat 0 Woon Nooit zijn er meer wolkenkrabbers gebouwd dan het voorbije jaar. Wereldwijd werden in 2019 liefst 26 gebouwen afgewerkt die hoger zijn dan 300 meter. Een record, zo meldt de ‘Council on Tall Buildings and Urban Habitat’. Het grootste aantal wolkenkrabbers kwam erbij in Shenzen (China), de thuisstad van technologiebedrijf Huawei.

Wereldwijd werden vorig jaar 126 gebouwen afgewerkt die hoger zijn dan 200 meter. Daarvan staan er 15 (12%) in de miljoenenstad Shenzhen, die bekendstaat als het Chinese Silicon Valley. Het is al het vierde jaar op rij dat de stad de ranglijst aanvoert, en elke keer met een nieuw record qua aantal gebouwen.

Shenzhen is een van de snelst groeiende steden op aarde. Begin jaren ’70 telde de stad amper 30.000 inwoners. Maar in 1979 werd de stad een ‘speciale economische zone’ aan de grens met Hongkong. Ondernemen werd er aangemoedigd en zelfs westerse bedrijven mochten zich er vestigen.

De stad groeide en bloeide, tientallen jaren lang. Vandaag is Shenzhen de rijkste stad in China en heeft ze een van de grootste havens ter wereld. Er wonen ongeveer vijftien miljoen mensen in de metropool.

Andere Chinese steden groeiden het voorbije eveneens letterlijk in de hoogte: ook Chongqing (8), Nanjing (3), Xiamen (3) en Taiyuan (3) kregen er nieuwe wolkenkrabbers bij.

530 meter

Het allerhoogste gebouw dat in 2019 voltooid werd, ligt ook in China. Het ‘Tianjin CTF Finance Center’ in de Tianjin is 530 meter hoog. Het is al het vijfde jaar op rij dat de hoogste voltooide wolkenkrabber in China ligt.

Na Shenzhen is op stadsniveau Dubaï (9) de plaats waar het tweede meeste wolkenkrabbers werden gebouwd in 2019. De derde plaats is voor New York (7). De top vijf wordt vervolledigd door Chongjing (8) in China en Kuala Lumpur (7) in Maleisië.

In Europa werd vorig jaar het Lakhta Center afgewerkt in Sint-Petersburg. Met 462 meter is het het hoogste gebouw van Rusland en Europa, en het 13de hoogste gebouw ter wereld.

