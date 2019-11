WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud In 6 stappen naar een energie-efficiënte woning Aangeboden door Informazout

12 november 2019

09u48 0 WOON. Energie-efficiënt wonen begint bij een goede isolatie en doeltreffende verwarming. Is jouw huis in orde voor de komende winter? Doe de test!

1. Begin met isolatie

Is jouw bouwschil voor verbetering vatbaar, isoleer dan eerst je dak. Zo bespaar je tot 30% op je energiefactuur. Kijk vervolgens naar je ramen en vervang enkel glas door hoogrendementsglas. Isoleer indien nodig daarna je muren, zo bespaar je nog eens tot 20%. Als laatste is je vloer aan de beurt. Vloerisolatie levert tot 10% besparing op.

2. Vervang je oude ketel

Is jouw verwarmingsketel ouder dan 20 jaar, dan is vervangen een goed idee. Nieuwe ketels dragen een Europees energielabel A of B. Ketels met een A-label zijn tot 30% zuiniger dan hun oudere tegenhangers. Zo kan je onmiddellijk een derde op je energiefactuur besparen. TIP: Ook als je mazoutketel nog niet zo oud is, kan je heel wat doen om hem energiezuiniger te laten werken. Ontdek hier alle tips.

3. Ga voor hernieuwbaar

Combineer je nieuwe of bestaande mazoutketel met hernieuwbare energie van een warmtepomp of zonneboiler. Een hybride verwarming met een stookolieketel en een warmtepomp is zeer geschikt in bestaande woningen met radiatoren. De warmtepomp werkt als het niet té koud is. De stookolieketel springt bij in de wintermaanden. Een zonneboiler wordt dan weer vooral gebruikt voor sanitair warm water.

TIP: Wil je berekenen hoeveel je kan besparen door een mazoutketel te combineren met een zonneboiler? Hier is dat mogelijk.

4. Regel je rijk

Regel nu alles goed in voor een optimale werking. Moderne ketels schakelen meestal automatisch over op winter- of zomerstand en werken met een glijdende vertrektemperatuur: ze bepalen dus zelf wat de juiste vertrektemperatuur van het cv-water is om in huis de gewenste temperatuur te bereiken.

Heb je een oudere ketel, kijk dan of de juiste stand voor het juiste seizoen is ingeschakeld en of de vertrektemperatuur niet te hoog staat.

5. Blijf in vorm

Laat je stookolieketel elk jaar controleren door een vakman. Zo’n onderhoud is verplicht, maar jij doet er als consument ook je voordeel mee. Twee keer zelfs: ten eerste ben je altijd in orde met je brandverzekering, ten tweede bespaar je tot 10% op je energiefactuur dankzij een energie-efficiënte werking van je installatie.

TIP: een vakman voor het onderhoud van je ketel vind je hier.

6. Word een pro

Is je huis goed geïsoleerd én draait je mazoutketel superefficiënt? Dan is het tijd om jezelf te ontwikkelen tot verwarmingsprof om te zien waar nog winst te boeken valt. Haal bijvoorbeeld extra warmte in huis door de zonwering overdag aan de zuidkant zo veel mogelijk open te laten. Of zet de verwarming een graadje lager. Zo bespaar je nog eens 7% extra.

Tip: de uitgebreide dossiers van Informazout met meer besparingstips kan je hier downloaden.