In 4 stappen ziet afgeleefd vintagemeubel er als nieuw uit Bjorn Cocquyt

03 januari 2020

17u53

Bron: AD 0 WOON. Op tweedehandssites en in kringloopwinkels heb je ongetwijfeld al een keer een leuk meubel laten passeren, omdat de vernis- of verflaag te veel beschadigd was. Zonde, want zelf de meest afgeleefde meubels kun je er als nieuw laten uitzien. Maar als je ze wilt schilderen, zijn er wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden.

Stap 1: Ontvetten

Voor je van start gaat, moet je een aantal voorbereidingen treffen. Aan de meubels zit vaak een heleboel vet en als je direct gaat schuren, wrijf je dat allemaal in het hout en zo kan de verf niet hechten. Ontvetten is dus de boodschap. Smeer het product niet rechtstreeks op het meubel, maar maak een sopje met water.

Stap 2: Schuren

Als alles droog is, mag je beginnen schuren. Gebruik handschoenen, zodat je het blote hout niet vuilmaakt, en papier met een fijne korrel. Maak nadien het meubel schoon en stofvrij met een vers sopje van ontvetter en water.

Stap 3: De primer

Nu is het meubel klaar om geschilderd te worden. Zet er eerst een primer op waterbasis op. Die moet je ook zorgvuldig aanbrengen, want als je strepen maakt, blijven die voor altijd zichtbaar. Van zodra de primer droog is, moet je het meubelstuk opnieuw even licht opschuren en ontvetten.

Stap 4: Het verven

De laatste stap is het aanbrengen van de eindlaag. Doe dit niet met een restje muurverf, maar met echte houtverf voor een optimale hechting en een betere bescherming. Verder kun je het beste kiezen voor een zijdeglanslak. Hoe hoger de glansgraad, hoe harder de lak uiteindelijk uithardt. Voor hoogglans moet je wel heel fijn kunnen schilderen, matte lak slijt sneller.

Het mooiste resultaat krijg je als je de de grote gedeeltes met een roller schildert en de hoekjes met een borstel. Ga ook voor drie dunnere in plaats van twee dikke lagen.