In 4 stappen naar een groen en sterk gazon

Stap 1: Wacht met kalken

Er is 70% kans dat kalken voor jouw gazon niet nodig is. Sterker nog: mogelijk heeft het gras doorheen de jaren al een overdosis opgebouwd. Als je dat wil weten, kun je een bodemanalyse laten uitvoeren. Onderzoek van een bodemstaal door de Bodemkundige Dienst van België kan echter enkele weken duren, dus een handig alternatief is dan een doe-het-zelftest die je in het tuincentrum vindt. Daarmee weet je ook of bekalken nodig is.

Stap 2: Pak het mosprobleem echt aan

Vooral gazons die druk bespeeld en dicht aangetrapt zijn, lang in de schaduw liggen, te weinig mest krijgen of te kort worden gemaaid, hebben een probleem met mos. Een antimosproduct is dan slechts een tijdelijke oplossing.

Beter is om het probleem grondig aan te pakken. Dat doe je door het gras uit te kammen, en dat te combineren met gaatjes prikken die je vult met zand. Maar ook door het uitdunnen van takken van bomen en struiken, beter bemesten en nooit korter maaien dan 4 cm. Als je toch een mosdodend product inzet, wacht dan met de volgende stappen tot het mos zwart kleurt.

Droom je van een perfect gazon? Met dit plan ben je zo verlost van mos

Stap 3: Verticuteer als het moet

Door te verticuteren of uit te kammen krijg je het afgestorven mos weg, en kun je het maaiafval dat samenklit tot een viltlaag verwijderen. Je moet dat zeker niet elk jaar doen, en je doet het best wanneer het gras al goed in groei is. Wat je zo uitkamt mag gerust op de composthoop.

Aan de slag: zo blijft je gazon in topconditie

Stap 4: Maak dun gazon lekker dik

Zie je meer grond dan gras, en staat je gazon er dus wat dunnetjes bij? Strooi dan snelkiemend en het liefst met meststofcoating ingepakt gazonzaad over het gazon. Je vindt het in het tuincentrum onder namen als herstelgazon of doorzaaigazon. Lees hier hoe je gras best zaait.

Veeg het na het zaaien in met een bezem zodat het niet halfweg de grond blijft zweven zonder kans om te ontkiemen. Sproei eventueel ook wat water. Wacht twee tot drie weken met maaien, ook al staat het oude gras dan wat (te) lang. Nog op zoek naar een grasmaaier? Ontdek hier welk type geschikt is voor jouw tuin.

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios