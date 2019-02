In 4 minuten 1,5 miljoen euro opgehaald bij 526 particulieren: nieuw record voor crowdlending Björn Cocquyt

07 februari 2019

16u06 2 WOON. De Latemse vastgoedontwikkelaar Acasa heeft via het crowdlendingplatform Look&Fin in amper vier minuten tijd 1,5 miljoen euro opgehaald bij 526 particulieren. Dit is een recordbedrag voor Vlaanderen. Voor de particulieren biedt crowdlending een mooie kans op een hoger rendement.

Om liquide middelen vrij te maken, wilde Acasa een deel van haar eigen inbreng in een groot woonproject in Vilvoorde herfinancieren. Daarvoor deed het een beroep op crowdlending. “Het is een innovatieve financieringsmethode die vastgoedontwikkelaars zoals ons toelaat om hun financieringsbronnen te diversifiëren en niet louter afhankelijk te zijn van bankschulden”, vertelt Kristof Van Speybroeck van Acasa.

“Crowdlending is een bijzonder goede manier om ons eigen vermogen niet te lang te immobiliseren. Door geld vrij te maken, kunnen we onmiddellijk nieuwe projecten opstarten en vermijden dat er businessopportuniteiten aan onze neus voorbijgaan.”

Crowdlending is niet alleen voor vastgoedontwikkelaars interessant, maar ook voor particuliere beleggers. “Het biedt ze de mogelijkheid om rechtstreeks te investeren in de reële economie en hogere rendementen te ontvangen dan andere alternatieve beleggingen”, klinkt het bij Look&Fin.

Twee leningen

Zij bieden twee soorten leningen aan. Het gaat om gewaarborgde leningen tegen een rentevoet van gemiddeld 3 tot 4 procent en om achtergestelde leningen zonder waarborgen tegen een rentevoet van gemiddeld 7 procent. De belegger kan instappen zonder kosten en ontvangt vooraf gekende maandelijkse terugbetalingen.