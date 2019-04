Kijkwoningen Gesponsorde inhoud In 3 stappen naar jouw droomwoning Aangeboden door Danilith

Eén aanspreekpunt voor zowel de ruwbouw, binneninrichting als afwerking? Met bijna 100 jaar ervaring en meer dan 16.000 afgewerkte woningen op de teller volgt bouwbedrijf Danilith jouw bouwproces van a tot z op. Geen kopzorgen, dus sit back and relax! Dankzij de nieuwe steenlegmachine verloopt het proces nog beter én sneller.

Om van jouw droomwoning een echte thuis te maken, hanteert Danilith een eigen aanpak. Ze bouwen op korte termijn volgens de strenge energienormen en verzorgen het volledige bouwproces. Dat doen ze volgens hun unieke Home made Homes-principe: de volledige structuur van de woning wordt in het atelier samengesteld en afgewerkt volgens een geautomatiseerd proces. Van de gevel tot het dak, inclusief bakstenen, isolatie, ramen en deuren. Zo heeft slecht weer helemaal geen invloed op het bouwproces. Danilith focust altijd op kwaliteit, energiezuinigheid en duurzaamheid, met maar één doel voor ogen: de woning van je dromen bouwen!

Stap 1: muren en schrijnwerk

In het atelier worden eerst de gevelelementen gemaakt. Dat verloopt via een volledig geautomatiseerd proces: een robot plaatst de bakstenen in het juiste verband. Dankzij een nieuwe steenlegmachine verloopt dit nog sneller en preciezer. Zo kan één plaatsingsrobot maar liefst 36 halve stenen per minuut leggen. Daarna wordt het schrijnwerk geplaatst. Tot slot komt er over de bakstenen een waterdichte vezelbeton en isolatie en vormt een tweede extra-isolerende betonlaag uiteindelijk de binnenschil van de buitenmuur. In deze fase worden ook de voorzieningen voor de elektrische installatie en de uitsparingen voor de leidingen voorzien.

Stap 2: gevelafwerking en dakpanelen

Zodra de muren klaar zijn, plaatsen de vakmannen ze rechtop in het atelier voor de afwerking. De dorpels worden geplaatst en de muren manueel gevoegd. Daarna plaatsen ze het isolerend glas in het schrijnwerk. Ook de zelfdragende dakpanelen worden in deze fase geproduceerd. Na een strenge controle is de constructie klaar voor transport.

Stap 3: plaatsen op de werf

Danilith heeft een eigen transportdienst die alle bouwelementen naar de werf vervoert. Nadat de funderingswerken klaar zijn, gaat de montage van de gevel- en dakelementen meteen van start. De vakmannen monteren alles nauwkeurig en wind- en waterdicht op de werf. Als het dak en alle muren geplaatst zijn, is de woning klaar om af te werken.

Comfort- of à la carte-formule

Bij Danilith beslis jij hoe je bouwt: via de Comfort- of à la carte-formule. Kies je voor de eerste formule, dan heb je keuze uit een groot aanbod van 22 typewoningen. Je kiest zelf een woning op basis van jouw stijl en budget, of je nu droomt van een pastorijwoning of moderne look. Je hebt al een Comfort-woning vanaf 155.036 euro, inclusief alle kosten. Het voordeel van deze formule? Een instapklare woning, gebouwd volgens een vast plan en budget, zonder financiële verrassingen.

Wil je liever bouwen op je eigen bouwgrond of volgens eigen plan? Dankzij de A la carte- formule is alles mogelijk. Je kiest zelf hoe je woning er zal uitzien. Bovendien heb je de keuze tussen een instapklare woning of een die je zelf nog kan afwerken.

Kijkwoningendagen

Danilith opent tijdens het weekend van 27 en 28 april van 14 tot 17 uur de deuren van een aantal woningen en appartementen. Je kan terecht op zes locaties: Wortegem-Petegem (Oost-Vlaanderen), Eksaarde (Oost-Vlaanderen), Schoten (Antwerpen), Roosdaal (Vlaams-Brabant), Péruwelz (Henegouwen) en Lasne (Waals-Brabant). Gewoon aanbellen en je wordt met open armen ontvangen! Meer info: www.danilith.be.