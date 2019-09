In 2020 strengere eisen voor wie bouwt en energetisch renoveert Redactie

04 september 2019

11u00

Ga je bouwen of grondig renoveren? Weet dan dat vanaf volgend jaar de eisen voor je E-peil opnieuw strenger worden. Zo zakt het E-peil van 40 naar maximaal 35. Ook de voorwaarden voor een verminderde onroerende voorheffing schuiven mee op. Ook meldt bouwsite Livios dat appartementsbewoners vanaf 2020 meer vrijheid krijgen voor de verdeling van een gemeenschappelijke installatie van zonnepanelen.

Dien je je bouwvergunningsaanvraag in vanaf 1 januari 2020? Dan mag het E-peil van je nieuwbouwwoning nog maximaal E35 bedragen. Tot eind dit jaar zit je goed met een E-peil van E40 of minder. Ga je voor een ingrijpende energetische renovatie? Dan verlaagt de maximumgrens voor het E-peil van je woning tot E70, ten opzichte van E90 tot eind dit jaar. De nieuwe verstrenging van de EPB-regelgeving is een laatste stap richting de BEN-eisen die gelden vanaf 2021. Het E-peil van je nieuwbouwwoning mag dan niet meer dan E30 bedragen.

Tip: Wat houdt de EPB-regelgeving precies in? Lees hier alle details.

Verminderde onroerende voorheffing

Met de nieuwe EPB-eisen schuift ook de vermindering van de onroerende voorheffing mee op. Dien je vanaf 2020 een bouwaanvraag in voor een ingrijpende energetische renovatie voor een E-peil van E90 of beter? Dan verdwijnt de korting op de onroerende voorheffing. Ga je voor een E-peil van maximaal E60? Dan maak je wel nog aanspraak op een vermindering. Ook die voor een nieuwbouwwoning met een E-peil van maximaal E30 en E20 blijft bestaan.

Vrijere verdeling gemeenschappelijke PV-installatie

Heb je een gemeenschappelijke PV-installatie (zonnepanelen) in je appartementsgebouw? Momenteel mag je die alleen verdelen over de verschillende EPB-eenheden die daarop zijn aangesloten. Maar wat ‘aangesloten’ precies betekent, is niet duidelijk. Bovendien verhinderen de huidige regels soms de installatie van PV-panelen op of rond een gebouw. Daarom valt de term ‘aangesloten op’ vanaf 1 januari 2020 weg uit de regelgeving. Zo krijg je als bewoner van een appartement meer vrijheid om de zonnepaneleninstallatie te verdelen over de verschillende EPB-eenheden in je gebouw of buurt.

Bron: Livios