Immoweb lanceert woonverzekering (en straks ook hypotheeklening)

17 juni 2019

Immoweb lanceert vandaag een 100 % digitale woonverzekering voor huurders. Het is het eerste voorzichtige stapje in de verzekeringswereld. Het doel van de vastgoedsite is om zijn gebruikers een compleet assortiment financiële producten aan te bieden rond vastgoedtransacties, inclusief hypotheekleningen.

“De woonverzekering is makkelijk te begrijpen én af te sluiten, het is een extra oplossing die we Belgen kunnen aanbieden. Er geldt een 24h/24 beschikbare bijstand, toch tamelijk zeldzaam op de Belgische markt”, klinkt het. Er zijn ook een aantal optionele waarborgen, zoals de burgerlijke aansprakelijkheid familiale verzekering, rechtsbijstand en opties voor fietsen en e-bikes. De verzekering wordt online aangeboden aan alle gebruikers van de site van Immoweb, maar ook via partneragentschappen.

Voor de uitwerking van het nieuwe product deed Immoweb begin dit jaar onderzoek naar de woonverzekering van zo’n 700 huurders. Uit die studie bleek dat 90 % van de huurders al een woonverzekering had afgesloten, maar de helft wist niet wat ze precies inhield, kende de naam van de verzekeraar niet en wendde zich tot een makelaar of een bankverzekeraar.

“We hebben de ambitie om de procedure terug op de huurder te richten door hem een volledig digitale, transparante en vooral vereenvoudigde afsluiting van een verzekering te garanderen. Een dergelijke gangbare en essentiële verzekering als een woonverzekering afsluiten, dat zou een fluitje van een cent moeten zijn.”

Vergunning

De woonverzekering is het eerste in een reeks van producten die Immoweb op de kaart van de financiële dienstverlening moet zetten. Daarvoor is dochtermaatschappij Financial Services, met een kapitaal van 3 miljoen euro, opgericht. Wellicht eind dit jaar volgt de hypotheeklening. Er wordt volop gewerkt aan de indiening van een vergunningsaanvraag.