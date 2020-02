Immoweb gaat leningen van Keytrade Bank aanbieden Redactie

18 februari 2020

15u17

Bron: Belga 1 WOON. De vastgoedwebsite Immoweb gaat binnenkort kredieten van de onlinebank Keytrade Bank aanbieden. "Anno 2020 is het totaal achterhaald om klanten te dwingen om bankkantoren af te schuimen voor een competitief woonkrediet", luidt het.

Gebruikers van Immoweb kunnen binnenkort op de website een woonkrediet op maat laten berekenen en meteen een lening aangaan bij Keytrade Bank. Binnen 4 tot 6 weken moet de tool beschikbaar zijn. De aanvraag voor een licentie als kredietbemiddelaar is nog lopende.

Volgens Immoweb-CEO Valentin Cogels heeft het aanbieden van kredieten "het potentieel tot disruptie". "De timing voor het verkrijgen van een woonkrediet is perfect", zegt hij. "Kopers stellen zich de vraag over hoeveel ze kunnen lenen op het moment dat ze aan het kiezen zijn. Als de koper al weet dat hij een krediet heeft voor hij een huis gaat bezoeken, moet er ook geen voorwaarde voor de lening meer opgenomen worden in het compromis. Dat maakt het ook meteen makkelijker voor de verkoper.”

In eerste instantie gaat Immoweb in zee met Keytrade Bank. De immowebsite treedt daarbij op als bemiddelaar en strijkt in die hoedanigheid ook een commissie op. Volgens Cogels is Keytrade Bank "een logische partner". "Omdat zij duidelijk de eerste in België was die de banksector radicaal digitaal benaderde", zegt hij.

Niet exclusief

"Een samenwerking met de grootste vastgoedwebsite van België is ongetwijfeld de beste manier voor ons om meer Belgen te overtuigen om de stap te zetten naar digitale alternatieven voor traditioneel bankieren", zegt ook Thierry Ternier, CEO van Keytrade Bank. "Samen met Immoweb zijn de Belgische vastgoed- en woonkredietenmarkt fundamenteel aan het veranderen.”

De samenwerking met Keytrade Bank is echter niet exclusief, bevestigt Cogels. Gesprekken met andere spelers zijn lopende, maar namen wil de CEO niet noemen.

Verzekeringen

Met het aanbieden van kredieten zet Immoweb niet zijn eerste stappen in de financiële sector. In samenwerking met de start-up Qover biedt het bedrijf al langer verzekeringen aan voor huurders en verhuurders.

Sinds eind januari zit de website van Immoweb in een nieuw, gebruiksvriendelijker jasje. “We hadden een site die niet responsief was, maar die nu veel sneller is”, zegt Cogels. Ze bevat ook een aantal nieuwe diensten, zoals toegankelijkheidsopties voor blinden en slechtzienden of het zoeken naar vastgoed binnen een zone die je zelf tekent op de kaart.