Immoscoop mag niet langer exclusiviteit van vastgoedmakelaars vragen, Immoweb tevreden

Immoscoop mag niet langer van vastgoedmakelaars verlangen dat ze hun panden exclusief op zijn zoekertjessite adverteren. Dat heeft het Antwerpse hof van beroep beslist. Concurrent Immoweb, die deze praktijk had aangeklaagd bij het gerecht, reageert tevreden in een persmededeling.

Immoweb was in juni 2019 naar de Antwerpse ondernemingsrechtbank gestapt, omdat het meende dat Immoscoop zich schuldig maakte aan verboden kartelpraktijken.



Immoscoop verlangde van vastgoedmakelaars namelijk dat ze hun vastgoed alleen maar op zijn website adverteerden en dit voor minstens één maand. Later werd die termijn zelfs nog verder opgetrokken. Pas als een pand na die periode nog niet verkocht was, mocht het eventueel op andere zoekertjessites zoals Immoweb geadverteerd worden.

Concurrentie

Immoweb vond dat die praktijk niet in het belang was van de consumenten die hun vastgoed wilden verkopen en dat het de concurrentie tussen makelaars uitschakelde. De ondernemingsrechtbank gaf Immoweb in oktober 2019 gelijk.

Immoscoop ging in beroep, maar het hof van beroep bevestigde de uitspraak van de ondernemingsrechtbank in september 2020. Het hof oordeelde dat de praktijken van Immoscoop de advertentiemarkt verstoren en een inbreuk uitmaken op de mededingingsregels. Immoscoop en de bij Immoscoop aangesloten makelaars kregen het verbod opgelegd om het kartel verder te zetten op straffe van een dwangsom van 7.500 euro per maand en per inbreuk.

‘Krachtig signaal’

"Het hof van beroep geeft met deze uitspraak een krachtig signaal dat kartelafspraken geen plaats hebben in de markt”, zegt Valentin Cogels, CEO van Immoweb.

“Beslissingen over hoe er rond onroerend goed geadverteerd wordt, mogen maar op één criterium gebaseerd worden: hoe kunnen we dit goed voor de beste prijs en zo snel mogelijk verkocht krijgen? Dat was hier duidelijk niét het geval. Daardoor moesten verkopers langer wachten om hun goed te verkopen, of moesten ze een lagere prijs accepteren.”