Immo-expert ziet gaten in nieuw Vlaams woondecreet: “Wie een oud huis koopt om te renoveren, grijpt naast deze sponsoring”

“Een zoveelste koterij, zonder een oplossing te bieden”, zegt immo-expert John Romain. “Dit nieuwe Vlaamse woondecreet is een brug te ver”, vindt ook burgemeester Frank Gys van Wommelgem. Beiden foeteren over het plan van N-VA-ministers Matthias Diependaele en Ben Weyts om wonen in eigen streek op een nooit eerder geziene manier te bekostigen. “De gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel kunnen rekenen op het randfonds, maar wat met al de andere gemeentes?”, zeggen ze in Dag Allemaal.