Ikea start met persoonlijk advies in videogesprek Bjorn Cocquyt

19 april 2020

14u13 4 Woon. Omdat een persoonlijk adviesgesprek in de winkel door het coronavirus nu niet kan doorgaan, wil Ikea zijn klanten voortaan bijstaan in een videogesprek. Iedereen die online een afspraak maakt, kan gedurende een half uur gratis met een medewerker spreken. Het gaat om praktische oplossingen en het maken van een plan voor bepaalde ruimtes en niet over specifieke items zoals kleuradvies.

Wie interesse heeft in zo’n videogesprek, moet eerst een formulier invullen op de website en er een keuze maken uit zes onderwerpen: thuiskantoor, badkamer, bed & matras, baby- en kinderkamer, kledingkast en opbergen in de woonkamer. Afhankelijk van waar je op wilt focussen, kan je extra info ingeven zoals de afmetingen van je kamer.

Tijdens de call luistert de Ikea-medewerker naar je noden en wensen en helpt je bij het samenstellen van het juiste productenpakket. Na afloop krijg je – bij beschikbaarheid – een shoppinglijst in je mailbox die je met 1 klik kan bevestigen voor betaling. Voor de producten en afdelingen met planners ontvang je ook de digitale versie van de schetsen.

“De voorbije weken piekte op onze webshop de aankoop van producten om je werkplek in te richten, je huis op orde te brengen en met het zonnige weer van je terras of tuin te genieten”, Jolanda Wetzelaer. “Door het optimaal inrichten van ruimtes kun je op een eenvoudige manier persoonlijke cocons creëren om je in terug te trekken, want we wisten al uit ons Life at Home-onderzoek dat er een grote nood is aan privacy. Op dat vlak zijn het uitdagende tijden en daar willen we onze klanten graag bij helpen met persoonlijk advies tijdens een videogesprek.”