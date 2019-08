Ikea lanceert ludieke audioversie van haar catalogus Redactie

27 augustus 2019

18u13 2 WOON. Ikea lanceert vandaag voor het eerst een audioversie van haar bekende catalogus. Via Spotify en de website van het Zweedse woonwarenhuis wordt de catalogus van begin tot eind voorgelezen. Een ideetje voor wie de slaap tijdens de aangekondigde hitte vannacht niet kan vatten?

De papieren catalogus gaat eruit in Nederland, zo werd recent bekendgemaakt. Bij ons is het nog niet zover, maar het valt te verwachten dat we hetzelfde pad opgaan. Met het audioboek wil Ikea alvast met een knipoog aandacht vragen voor de nieuwe digitale catalogus. De vraag is wel of iemand de moeite gaat nemen om alles te beluisteren, want het hele ‘luisterboek’ bevat ruim 6 uur aan audio.

Zweedse namen

Goed nieuws ook voor iedereen die moeite heeft met de namen van alle producten: in het audioboek wordt de catalogus van kaft tot kaft voorgelezen, inclusief alle Zweedse namen. Al lijkt het er op het eerste gehoor toch wel wat op dat de Nederlandstalige versie ingelezen werd door iemand die nu ook weer niet zóveel kaas van de Zweedse taal gegeten heeft... Wie nieuwsgierig is naar het bijbehorende beeld, kan alvast de catalogus bekijken via IKEA.be.

Met meer dan 200 miljoen exemplaren is de Ikea-catalogus jaarlijks het meest gedrukte en verspreide boekwerk ter wereld. Maar daar komt binnenkort een einde aan. Ikea gaat de catalogus in Nederland niet meer verspreiden. Voortaan is hij bij onze noorderburen vooral nog digitaal in te kijken. Speciaal voor de Nederlanders die nog geen afscheid kunnen nemen van papier zijn er toch nog 250.000 gedrukte exemplaren in de winkel te vinden. Wij, Belgen, krijgen de catalogus voorlopig wél nog in papieren versie in de bus. Dat is overigens bij heel wat landgenoten intussen al gebeurd.