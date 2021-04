IKEA-klassieker steekt binnenkort ook in jeanshoes

IKEA wil zo aantonen dat duurzaamheid, functionaliteit en design hand in hand gaan. Tegen 2030 wil het bedrijf de omvorming van een lineaire naar een circulaire onderneming waarmaken en daarom zet het volop in op circulaire producten van gerecycleerde of hernieuwbare materialen. De cover ligt vanaf mei in de winkel, maar zal slechts in een beperkte oplage beschikbaar zijn.