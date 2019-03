Ikea kiest met nieuwe producten meer dan ooit voor duurzaam Björn Cocquyt

18 maart 2019

22u09 0 WOON. Vanaf april maakt Ikea meer ruimte voor een bewuster leven waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Producten zoals stoelen van rotan, lampen en bloempotten van bamboe en tapijten van wol zullen een prominentere rol innemen. De Zweedse woonwarengigant wil consumenten op die manier helpen om hun ecologische voetafdruk te verlagen.

De materialen van de nieuwste producten zijn natuurlijk en de kleuren variëren van neutrale, aardse tonen tot verschillende tinten blauw. In de badkamer springt een douchegordijn uit gerecycleerde petflessen in het oog. En in de Zweedse shop doet de veggie hotdog zijn intrede.