Ikea brengt woonkamers uit hitseries tot leven: van Friends tot The Simpsons Natasja De Groot

01 juni 2019

22u08

Bron: AD.nl 21 WOON. Ikea speelt slim in op het succes van een aantal bekende tv-series. De Zweedse meubelgigant verkoopt ‘woonkamers’ à la die van Friends, The Simpsons en Netflix-serie Stranger Things.

De Zweden willen naar eigen zeggen de ‘iconische woonkamers van de meest geliefde families aller tijden tot leven wekken’. Ze gingen daarvoor op zoek naar spullen uit de eigen stal die een gelijkenis vertonen met die uit de series. Vervolgens rolde er een inspiratielijst uit, waarmee iedere fan zijn eigen filmset thuis kan creëren.



Onder het mom van ‘Real Life-serie’ heeft Ikea gekozen voor drie woonkamers. Ten eerste die van Homer Simpson, te herkennen aan een grote bruinige bank, een scheef hangend schilderijtje boven de bank, een grote ouderwetse televisie en een paars bijzettafeltje. Daarnaast is er de kamer van Monica Geller uit Friends. En tot slot, van een recentere datum, die uit de Netflix-serie Stranger Things, waarbij vooral de inrichting met kerstverlichting en het handgetekende alfabet op de muur opvallen.

Voorlopig zijn de showroom-woonkamers alleen in Ikea-vestigingen in de Verenigde Arabische Emiraten te bewonderen. Volgens het Amerikaanse blad Adweek is het idee dat ze in meerdere Ikea-winkels in het Midden-Oosten worden geshowd.



Of liefhebbers straks in Nederland kunnen plaatsnemen in de woonkamer uit een van de drie series, is niet bekend. Hoewel het maar de vraag is of iemand zijn woonkamer daadwerkelijk wil omtoveren in de stijl van die van The Simpsons, zijn de reacties op sociale media in elk geval overwegend positief:

naar IKEA https://t.co/9cEknyLR87 eric elshof(@ erelshof) link

Dit is heel gaaf gedaan!



IKEA maakt bekende woonkamers uit series zoals Stranger Things, The Simpsons en Friends na met hun spullen. Dit zouden ze in hun winkels moeten doen! https://t.co/W3Tpn0zItW Timo Boezeman(@ boezeman) link

Brilliant stuff by IKEA — recreating the iconic living rooms from Friends, The Simpsons and Stranger Things entirely with IKEA products. pic.twitter.com/EKVDPMpzKo Yoni(@ OriginalYoni) link