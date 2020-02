Ikea bant plastic en lanceert nieuwe duurzame producten Bjorn Cocquyt

10 februari 2020

14u55 1 Woon. Sinds 1 januari 2020 vind je geen plastic wegwerpproducten meer in het Ikea-assortiment. Die ban vormt een belangrijke stap naar de doelstelling om tegen 2030 enkel nog gerecycleerd of hernieuwbaar plastic te gebruiken. De bekers, het bestek en de borden in de restaurants worden al gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en ook in het winkelgamma zijn steeds meer duurzame producten te vinden.

Voorbeelden zijn de Tomat plantenspuit waarvoor gerecycleerde plastic verpakkingsfolie uit de afvalcontainers van de winkels en distributiecentra is gebruikt, de keukenonderdelen van hergebruikt hout uit de Kungsbacka-collectie en de Heroisk-borden en Talrika-bekers van bioplastic.

In april worden met Musselblomma kussenhoezen, tafelkleden en tassen gelanceerd die geproduceerd zijn uit gerecycleerd plastic uit de Middellandse Zee. “Ikea wil een positieve impact hebben op mensen en onze planeet. Met onze omvang kunnen we duurzaamheid als een betaalbare en eenvoudige keuze aanbieden voor vele mensen. Wegwerpplastic bannen is één van de vele stappen die we nemen in de juiste richting”, klinkt het.