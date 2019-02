Gesponsorde inhoud Ik ga op reis en ik neem mee….een gasfles Aangeboden door Antargaz

19 februari 2019

13u29 0 WOON. De zomer komt eraan, een zorgeloze tijd van ontspannen en genieten. Koken en barbecuen op het terras, op de boot of bij de caravan/kampeerwagen horen er steevast bij. Of even bijverwarmen bij de eerste avondkilte. Propaan- of butaangas bieden in al deze gevallen een veilige, schone en voordelige oplossing. De zomer komt eraan, een zorgeloze tijd van ontspannen en genieten. Koken en barbecuen op het terras, op de boot of bij de caravan/kampeerwagen horen er steevast bij. Of even bijverwarmen bij de eerste avondkilte. Propaan- of butaangas bieden in al deze gevallen een veilige, schone en voordelige oplossing. Antargaz , dé specialist en marktleider in gas voor koken en verwarmen, biedt je hier een overzicht van de handigste oplossingen in flessengas en zorgt ervoor dat je een onver-getelijke vakantie tegemoet gaat.

Veilig en betrouwbaar

Ongeveer 50% van de Belgen gebruikt thuis gas om te koken of te verwarmen. Bij vakantiegan-gers ligt dit cijfer nog veel hoger. Propaan- of butaangas in flessen biedt immers een handige, veili-ge en betrouwbare oplossing voor koken en verwarmen op verplaatsing, op de boot, op het terras of in de camper/caravan. De flessen laten zich in een handomdraai aansluiten op het kook- of ver-warmingstoestel. Gewoon de knop omdraaien en het feest kan beginnen. Neem alvast geen enkel risico en hou er rekening mee dat op veel stopplaatsen geen elektriciteit voorhanden is. Flessengas is dan een goed alternatief.

Wie enkele elementaire veiligheidsvoorschriften in acht neemt, zit alvast safe. Draai de kraan dicht en koppel hem af van het gebruikstoestel wanneer je de fles niet gebruikt. Als extra veiligheids-maatregel bewaar je de flessen ook best op een goed geventileerde plaats. Gasflessen zijn boven-dien voorzien van een drukregelaar/ontspanner die overdruk vermijdt en een zuinig verbruik garan-deert. Lees hier onze veiligheidstips bij het gebruik van een gasfles.

Voor elke toepassing de juiste fles

Gasflessen bestaan in verschillende uitvoeringen en formaten, afhankelijk van de gewenste toe-passing. Antargaz bracht reeds in 2012 een nieuwe, extreem lichte en veilige gasfles op de markt, de Calypso met een innovatief clicksysteem voor de ontspanner. Een volle fles weegt, met inhoud, amper 13 kg. De fles is voorzien van handgrepen onder- en bovenaan en maakt het tillen eenvou-dig. De Calypso is maar 55 cm hoog, met een diameter van 30 cm. Elke Calypsofles heeft een transparant venster waardoor je het gaspeil kunt aflezen.

De Cocoon van Antargaz is een kleine gasfles die makkelijk stapelbaar is door haar vierkante vorm. De fles bestaat uit een interne stalen fles met een lichtgewicht, roestbestendig omhulsel. Voor meer gebruiksgemak werkt de drukregelaar hier met een clicksysteem. Cocoon is makkelijk te dragen dankzij de twee gebruiksvriendelijke handvaten bovenaan. Cocoon is gevuld met pro-paan en dat zorgt voor een schone verbranding die zeer weinig roet en as produceert. De fles heeft een inhoud van 12,3 l en een gasgewicht van 5 kg.

De Take5 is een nieuwe propaangasfles van 5 kg met roestwerende zinklaag en topcoating. Zijn diameter is maar 23 cm, waardoor de fles in vrijwel elke flessenkast past. De Take5 is voorzien van een DIN kraan en werkt met DIN ontspanners voor een extreem gasdichte aansluiting. Koop je nu voor het eerst een Take5 met waarborg, krijg je er trouwens gratis een ontspanner bij. Naast de klassieke toepassingen is deze fles ook bijzonder geschikt voor buitendouches en onkruidbranders.

Butaan of propaan?

De Belgische flessen van Antargaz zijn blauw voor butaan en grijs voor propaan. Propaan zorgt alvast voor een zuiverdere verbranding en biedt daarmee een zeer ecologische oplossing. Butaan-gas verdampt vanaf 2°C, propaan vanaf -42°C. Dit maakt propaan ideaal voor buitengebruik en butaan voor toepassingen binnenshuis. Meer weten over propaangas? Zoek hier een Antargaz verdeler in jouw buurt.