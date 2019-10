Iets voor de Monacovrouwen? Grotwoning van 41 miljoen euro Bjorn Cocquyt

30 oktober 2019

08u03 2 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een grotwoning in Monaco.

Monaco mag dan wel in luxe baden, riant behuisd zijn de meeste inwoners niet. Ze moeten het doorgaans stellen met een kleine flat in een of andere karakterloze toren, die ze vaak wel prachtig inrichten. Slechts heel af en toe springt er eens een woning uit. Dat is zeker het geval met villa Troglodyte.

(lees verder onder de foto’s)

Het huis van architect Jean-Pierre Lott is gebouwd in een gigantische rots waar je eigenlijk zo voorbij loopt. En dat is zonde, want achter de deur schuilt een indrukwekkende woning waar Fred Flinstone gegarandeerd stikjaloers op zou zijn.

(lees verder onder de foto’s)

Ze bestaat uit vier verdiepingen die via een lift met elkaar in verbinding staan. Enkele ramen, lichttunnels en glazen passerelles zorgen overal voor daglicht. De ruimtes zijn op zich niet zo heel groot, maar naar Monegaskische normen zeker voldoende. Dé blikvanger is het ondergrondse zwembad dat deels verwarmd wordt door constante temperatuur en een geothermische warmtepomp.

Prijskaartje voor al dit moois: 41 miljoen euro. Misschien iets voor de Monacovrouwen van het tv-programma op vijf?