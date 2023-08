Ibiza-vibes in Brugge? Het kan: Kathleen en Stefaan verbouwen oude woning tot uniek vakantiehuis

Een gezellige zitput, een pizzaoven, een petanquebaan… deze stijlvol verbouwde woning heeft alles voor een ontspannen weekendje weg in het Brugse Ommeland. Met organische vormen en natuurlijke kleuren en materialen gaf Kathleen een zuidelijke twist aan het interieur.

“In totaal kunnen hier achttien mensen logeren”, zegt Kathleen Cassiers. Al dertien jaar kopen zij en haar man Stefaan Van Dyck uitgeleefde panden die ze met de hulp van een klein en gespecialiseerd team transformeren tot ware interieurpareltjes. Die verhuren ze aan toeristen of verkopen ze als tweede verblijf. “Ons concept ‘ZaligAanZee’ is ontstaan vanuit een behoefte om met ons gezin of vrienden een vakantiewoning aan de kust te kunnen huren voor een weekend of een midweek. We spreken over de tijd waarin Airbnb in België nog niet bestond, zo’n aanbod was er toen nog niet”, legt Kathleen uit.



Gekocht binnen het halfuur

Het koppel gaat altijd op dezelfde manier te werk: Stefaan zoekt huizen, tekent de plannen en brengt de vergunningen in orde, terwijl Kathleen zorgt voor de inrichting, verhuur en communicatie. “Dit huis was nog maar net te koop of Stefaan stond hier al met de makelaar om het te bezichtigen. Hij belde me meteen om te vragen of hij het mocht kopen, want hij was lang niet de enige die interesse had. We moesten snel zijn. Ik bekeek het op Google Streetview, zag de locatie en de oriëntatie – een naar het zuiden gerichte tuin is voor ons een must – en antwoordde dat hij niet hoefde te twijfelen. In nauwelijks een half uur was het beslist.”

Verbouwen van beschermd erfgoed

Het huis op de pittoreske Haringmarkt in Damme dateert van het begin van vorige eeuw en ziet er aan de straatzijde nog even charmant uit als toen, want de voorgevel is beschermd onroerend erfgoed. Binnenin en aan de achterzijde mochten Stefaan en Kathleen vrij hun gang gaan. “We hebben behouden wat we konden. Zo zijn de houten plafonds in de slaapkamers nog origineel.”



“Maar het huis was wel aan een stevige verbouwing toe”, vervolgt Kathleen. “De leefruimte, keuken en het kippenhok hebben we afgebroken en vervangen door een achterbouw van staal en glas zodat we bij het binnenkomen meteen de tuin zien en een instant vakantiegevoel krijgen.” De nieuwe aanbouw bestaat nagenoeg volledig uit raampartijen, het raam naar de zitput is op maximale grootte en om te voorkomen dat de keuken donker zou aanvoelen, plaatsten ze een lichtkoepel in het dak van de aanbouw.



Volledig scherm © Wonen Landelijke Stijl / Sarah Van Hove

Verschillende niveaus

Op de benedenverdieping zijn de vloeren niet overal even hoog en worden de verschillende niveaus door middel van trappen met elkaar verbonden. Zo kun je één kamer meerdere functies geven en opsplitsen in verschillende ruimtes zonder gebruik van muren of binnendeuren. “We hebben bewust voor een open en vrijstaande trap gekozen. Van de voute en de aanpalende stal hebben we een gezellige zitput met een groot raam en knusse televisiemezzanine gemaakt. En op zolder bevinden zich nu tien slaapplaatsen en een badkamer. Daarnaast zijn er nog vier slaapkamers met elk een en suite badkamer.”



Mortex en sloophout

Als er nog iets is wat deze woning typeert, dan is het wel het vele maatwerk. “De keuken, de badkamers, de zitbank in de eetruimte, het salon en zelfs de bedden zijn nagelvast en afgewerkt met beton ciré van Mortex, een van mijn favoriete materialen. Alle hoeken in de woning zijn afgerond, want zo creëren we een mediterrane sfeer.”

Dat dit interieur zo veel rust en warmte uitstraalt, komt ook door het natuurlijke kleur- en materialenpalet. Daar waar anderen voor klassiek eikenhout zouden opteren, kiest Kathleen voor hergebruikt hout uit China dat ze aankoopt bij een Limburgse importeur. Ze vond er onder andere planken voor de keukenkastdeuren, een massieve eettafel van 1,40 op 3,60 meter en tal van kleine krukjes.

Het hout waarmee de tuintafel en -banken zijn gemaakt, is hergebruikt uit de woning zelf. “We vonden ook een stuk blauwe steen aan de ingang van de stal en dat verwerkten we als snijplank in de buitenkeuken”, zegt Kathleen. Een interieuropleiding heeft ze nooit gehad, maar over een stevige dosis creativiteit en veel gevoel voor esthetiek beschikt ze duidelijk wel. Van de Marokkaanse kussens en tapijten tot het terra aardewerk en de hanglampen in rotan, in elk detail trekt ze haar stijl consequent door. “Wat ik bijvoorbeeld zelden koop, zijn glanzende objecten. Geef mij maar mat”, lacht ze.



Volledig scherm © Wonen Landelijke Stijl / Sarah Van Hove

Loungen naast de appelboom

Ook in de tuin zijn ronde hoeken en organische vormen aan zet en staat alles in het teken van rust en genieten. Naast een oude appelboom, waar genoeg vruchten aan groeien voor appelsap van eigen kweek, voorzagen Kathleen en Stefaan een overdekte lounge. Van hieruit hebben gasten een zicht op het dak van het gotische stadhuis. En wie goed kijkt, ziet misschien een ooievaar, want die voelen zich in Damme helemaal thuis.

Of ze ook zelf aan genieten toekomen? “Ja hoor, wanneer dit huis niet verhuurd is, komen Stefaan en ik hier door de week graag werken. Van alle woningen die we verhuren, is dit ons favoriete plekje om tijd met onze drie dochters of onze vrienden door te brengen. Hoe ouder we worden, hoe vaker we de rust van de polders opzoeken.”

