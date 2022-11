Hybride verwarmingssysteem verplicht vanaf 2023: hoeveel kost het? En voor wie is het interessant?

Mag je in een bos zelf een kerstboom omhakken?

Straks krijgt de gezellige en fris geurende kerstboom weer een plaatsje in onze woonkamer. Maar zo’n dennenboom, mag je die zomaar kappen in een bos en naar huis meenemen? We vragen het aan Pierre Demesmaeker van Inter-Arbo uit Vlezenbeek, gespecialiseerd in het vergund kappen en plaatsen van immense kerstbomen, zoals op de Grote Markt van Brussel, Antwerpen en Hasselt.

28 november