Hybride verwarming: het beste van twee werelden

17 september 2019

15u14 0 WOON. Verwarming en warmwatervoorziening op gas of toch liever elektrisch? Kan je de knoop niet doorhakken? Dan is een hybride-installatie iets voor jou. Zo’n installatie biedt het beste van twee werelden: een cv-ketel op aardgas en een warmtepomp op elektriciteit. Je verwarmt niet alleen duurzaam, je woning is ook klaar voor de toekomst.

All-in-one-systeem…

Een hybride-installatie bestaat uit een intelligente combinatie van een condensatieketel op aardgas of stookolie en een warmtepomp op elektriciteit. De warmtepomp heeft, net als een gewone warmtepomp, een binnen- en een buitenunit, die warmte haalt uit de buitenlucht. Die warmte wordt door compressie opgewarmd en via een gesloten circuit naar je radiatoren of vloerverwarming gebracht.

… of bijplaatsing

Je kan ook voor bijplaatsing kiezen. Is je bestaande ketel nog in goede staat? Dan kan je een warmtepomp met hybrideregelaar naast je huidige ketel installeren. Zo heb je minder investeringskosten. Een hybrideverwarmingssysteem is eenvoudig te installeren in bestaande woningen en perfect voor renovatieprojecten, zelfs als je via radiatoren en een afgiftesysteem op hoge temperatuur verwarmt.

Voldoende warmte én warm water

Hoe werkt een hybride-installatie? Je gas- of stookolieketel springt bij, wanneer de warmtepomp je vraag naar warmte en warm water niet volledig kan dekken, of wanneer gas of stookolie op dat moment goedkoper is dan elektriciteit. Zo geniet je van voldoende warmte en warm water tegen de laagste kosten. Extra pluspunt: een hybrideverwarmingssysteem heeft een kleine impact op het milieu en de CO2-uitstoot ligt veel lager dan bij een klassieke verwarmingsinstallatie.

Keuze uit vier systemen

Bang voor torenhoge energiefacturen omdat de prijzen stijgen? Met een hybride-installatie heb je altijd de goedkoopste energiebron in huis. Dit systeem denkt in jouw plaats en kiest de bron met de laagste energiekost. Handig!

Is verwarmen op elektriciteit op een bepaald moment duurder dan gas of stookolie? Dan zal het systeem automatisch overschakelen. Bovendien bespaar je extra op je elektriciteitsfactuur, als de warmtepomp zijn energie kan halen uit zonnepanelen op je dak.

Altijd de laagste energiekost Remeha biedt vier hybridetoestellen: twee op gas – de Tzerra Hybrid Split en de Calora Tower Gas Hybrid – en twee op stookolie – de Hera Hybrid en de Lava Hybrid. Daarnaast kan je ook kiezen uit twee types warmtepompen die uiterst geschikt zijn om in een bestaande verwarmingsinstallatie te integreren. Met deze toestellen ben je klaar voor de toekomst. Ze zijn niet alleen duurzaam, maar ook goed voor je portemonnee. Je bespaart tot 25 procent energie in vergelijking met verwarmingsinstallaties die volledig op fossiele brandstof werken.

