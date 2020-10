Huizen met een tuin verkopen als zoete broodjes: “Wie wacht, betaalt binnenkort misschien minder voor zijn droomhuis”

WOON.

Huizen met een tuin in de stad en in de rand worden in tijden van corona in een mum van tijd verkocht en dat frustreert heel wat kandidaat-kopers. Vooral jonge koppels dreigen het slachtoffer te worden, waarschuwen experts. Hoeveel betaal je tegenwoordig voor zo’n huis met hof? En hoe krijg je er toch een te pakken? Onze woonexpert Bjorn Cocquyt geeft advies en waarschuwt voor enkele valkuilen.