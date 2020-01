Huizen bovenop loods zijn prima oplossing voor plaatsgebrek Bjorn Cocquyt

07 januari 2020

11u48

Bron: Omgeving Vlaanderen 3 WOON. Tegen 2026 hebben we nood aan 200.000 nieuwe woningen, maar waar moeten die allemaal komen? Omdat de beschikbare grond beperkt is, kunnen we maar beter op zoek gaan naar alternatieve locaties. Bovenop bedrijfsgebouwen ligt er alleszins een massa onbenutte ruimte waar er heel wat mee aan te vangen valt. In Oudenaarde gaf Delmulle Delmulle Architecten het goede voorbeeld door bovenop een loods vier woningen te bouwen.

“Een praktische loods met zoveel mogelijk bruikbare oppervlakte, dat was de initiële vraag toen de eigenaars van het totaalaannemersbedrijf Roos een nieuw gebouw wilden”, herinnert architect Seger Delmulle zich. “Het mocht wel een bijzonder karakter hebben, zodat het pand kon fungeren als visitekaartje. Door de ligging in een stedelijke omgeving, in de schaduw van de kerktoren als het ware, begon er een bijzonder idee te rijpen. Wat als we de verloren dakoppervlakte beschouwden als tweede maaiveld en vier woonunits bovenop de loods plaatsten?”

Zo gezegd, zo gedaan en op het dak kwamen er vier woningen met elk een oppervlakte van 115 vierkante meter en een ruim terras van 35 vierkante meter. Overdag vindt er bedrijvigheid plaats in de loods als de bewoners uit werken zijn. ’s Avonds en tijdens de weekends genieten ze van een prachtig zicht op een boogscheut van het centrum.

Om geluidsoverlast te voorkomen, kwam er een bijzonder dik isolatiepakket in de vloer tussen de loods en de woonunits. De wanden van de units staan gemonteerd op rubbers waardoor er geen trillingen van de loods naar de woonunits getransfereerd kunnen worden.

Regels versoepelen

De grootste uitdaging was echter om alles binnen het wetgevend kader te realiseren, omdat in de ambachtelijke zone niet om het even wat kon en het aantal woningen beperkt was. Architecten botsen vaak op zulke restricties en het is pas als de regels versoepeld worden dat er in de toekomst makkelijker gebruik kan gemaakt worden van de enorme dakoppervlakte van bedrijfsgebouwen.