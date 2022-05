Huislift laten plaatsen? Zowel in renovatie- als nieuwbouwproject mogelijk

Vroege of latere implementering

Een huislift kan zowel tijdens de ruwbouwfase in je woning geïntegreerd worden, als tijdens een latere fase in je woonproject. Heb je bouwplannen? Dan hou je best al rekening met de installatie van een lift. Anderzijds is het plaatsen van een lift in je huidige woning, ook perfect mogelijk. Je hoeft je dus niet te laten afschrikken door ingrijpende verbouwingswerken. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is er geen grote machinekamer of diepe liftput nodig, zoals bij een klassieke lift.

Een minieme vloerverlaging is voldoende. Gaat dat niet, dan kan er ook met een opstapje op het bestaande vloerniveau gewerkt worden. Het elektronische besturingssysteem van een huislift neemt ook heel weinig plaats in. Wel dient er een uitsparing in het plafond voorzien te worden, daar waar de lift geplaatst zal worden.

Er dient overigens ook niet per se een liftschacht gebouwd te worden. Een zelfdragende constructie die verankerd wordt in de muur, is een prima alternatief. Wist je trouwens dat je amper 1 vierkante meter ruimte hoeft te voorzien voor de implementering van een huislift? Je hoeft dus geen complete kamer te laten sneuvelen in je bouwplannen!

100% veilig

Met een jaarlijkse onderhoudsbeurt van je huislift zit je safe. Attesten of keuringen zijn overigens niet vereist. Is je lift defect of is er een elektriciteitspanne? Geen zorgen! Het ingebouwde veiligheidssysteem zorgt ervoor dat je lift zich – op batterijspanning – naar het evacuatieniveau begeeft.

Maatwerk

Comfortlift Orona werkt liftoplossingen uit op maat van jouw specifieke wensen en behoeften. O.a. de grootte, het aantal stopplaatsen en de materiaalkeuze beïnvloeden de prijs. Je kan je lift laten samenstellen op maat van jouw voorkeur en budget. De adviseurs van Comfortlift Orona staan je bij met raad en daad.

Investeren in de toekomst

Niet meer zeulen met boodschappen of overvolle wasmanden, je probleemloos verplaatsen tussen verschillende verdiepingen en zo lang mogelijk in je eigen, vertrouwde huis blijven wonen, zonder in te boeten aan ruimte en comfort. Iets voor jou, een huislift? Bespreek je plannen met de experts van Comfortlift Orona en bekijk de mogelijkheden. Ben je nog op zoek naar meer informatie of inspiratie? Vraag dan de brochure aan en kom alles te weten over hun liftoplossingen. Of boek een afspraak in één van de showrooms.