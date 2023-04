Huisdier in de rui? Zo krijg je alle honden- en kattenharen weg uit huis

Het is eindelijk voorjaar: de winterkleding gaat weer de berging in. Hetzelfde geldt voor onze huisdieren: ook zij wisselen hun wintervacht om voor zomerharen. En daar weet schoonmaakexperte Marja Middeldorp straks alles van: “Er komt dit weekend een hondje logeren, maar dat is volop in de rui.” Een heel huis vol met haren? Daar moet Marja niet aan denken. “Gelukkig ken ik wel wat middeltjes om die haren het huis uit te krijgen.”

In de eerste plaats is voorkomen beter dan genezen, vindt Marja. Het scheelt al heel wat als je buiten de meeste haren al kunt loskammen. “Dat is met een kat wat moeilijker, maar een hond kun je natuurlijk buiten borstelen. Dat ben je alvast van een heleboel haren verlost.”

“Daarnaast is het belangrijk om regels te hebben. Dat klinkt streng, maar het is wel handig”, zegt Marja. “Mogen honden en katten op de bank of het bed? Ik woonde in Engeland. Daar blijven honden gewoon op de grond, maar maken ze toch onderdeel uit van het gezin. En zo heb je al minder haren op je meubilair.”

Maar je ontkomt er nooit helemaal aan, weet Marja. “Als het baasje van huis is, springen de huisdieren meteen de bank op, hoor. Dat vinden ze gezellig. Ze ruiken jouw geur en dat voelt veilig en vertrouwd.” Wil je echt niet dat ze op een plek gaan zitten als jij van huis bent? “Leg dan aluminiumfolie neer op de plek waar je ze niet wil hebben. Dieren zijn allergisch voor dat geknisper en geknasper. Ik heb dat geleerd van iemand van wie de kat de hele tijd bovenop de keukenkastjes ging zitten.”

Hoe krijg je haar van dieren weg?

Maar ben jij wel een echte knuffelaar en heb je de kat of hond het liefst naast je op de zetel? Dan wil je natuurlijk weten hoe je na een knuffeluurtje die haren weer uit de sofa krijgt. “Indien je de bekleding van de kussens eraf kunt halen, doe ze dan in de droger met een vochtig microvezeldoekje. Als je dit laat meedraaien, wordt dat doekje enigszins statisch en trekt het de haren aan. Wanneer je het doekje vervolgens buiten uitklopt, ben je van de haren verlost.”

Kun je de kussenhoezen niet van de bank afritsen? Dan adviseert Marja er rubberen handschoenen bij te pakken. Als je die vochtig maakt en over de bank haalt, trek je zo de haren mee. “Dat kan in een rechte streep zijn, maar als de haren in de bekleding trekken, kun je beter met een ronde beweging over de stof gaan. Dat is het best bij een jack russell bijvoorbeeld. Hele moeilijke haartjes zijn dat. Die haren gaan recht in de bekleding staan.”

Haal je liever even snel de stofzuiger erbij? “Ik gebruik dan altijd een kleiner mondstuk met een fluwelen randje onderaan. Dat is ideaal om de haartjes weg te halen zonder dat je de stof van de bank of het kleed beschadigt.” Zitten je kleren na een knuffelsessie onder de haren? “Een stukje schilderstape of plakband biedt dan soelaas. Draai het rond je vingers en wrijf met de klevende kant over je trui of broek. Zo zie je er in een handomdraai weer netjes uit.”

Ondanks de haren verheugt Marja zich op de komst van haar viervoetige logé dit weekend. “Dit hondje is verliefd op me. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar ik vind het stiekem ook erg gezellig om eens een paar dagen voor zo'n lief beestje te zorgen, eten klaar te maken en naar buiten te gaan. Maar, hij gaat bij mij niet op de bank.”

